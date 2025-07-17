https://ria.ru/20250717/mid-2029734156.html

Россия вправе применять оружие против помогающих Киеву, заявили в МИД

Россия вправе применять оружие против помогающих Киеву, заявили в МИД - РИА Новости, 17.07.2025

Россия вправе применять оружие против помогающих Киеву, заявили в МИД

Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь России, заявила официальный... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:41:00+03:00

2025-07-17T16:41:00+03:00

2025-07-17T16:52:00+03:00

россия

киев

москва

мария захарова

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое (дальнобойное - ред.) оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", - сказала Захарова на брифинге.Она уточнила, что дальнобойные ракеты исключают их независимое использование ВСУ."Использование дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем... По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20250715/mid-2029212033.html

россия

киев

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россия, киев, москва, мария захарова