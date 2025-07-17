https://ria.ru/20250717/mid-2029734156.html
Россия вправе применять оружие против помогающих Киеву, заявили в МИД
Россия вправе применять оружие против помогающих Киеву, заявили в МИД - РИА Новости, 17.07.2025
Россия вправе применять оружие против помогающих Киеву, заявили в МИД
Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь России, заявила официальный... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:41:00+03:00
2025-07-17T16:41:00+03:00
2025-07-17T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое (дальнобойное - ред.) оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", - сказала Захарова на брифинге.Она уточнила, что дальнобойные ракеты исключают их независимое использование ВСУ."Использование дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем... По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20250715/mid-2029212033.html
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россия, киев, москва, мария захарова
Россия, Киев, Москва, Мария Захарова
Россия вправе применять оружие против помогающих Киеву, заявили в МИД
МИД: РФ имеет право применять оружие по объектам стран, помогающих Киеву