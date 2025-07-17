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В МИД отреагировали на слова Писториуса о российских солдатах
В МИД отреагировали на слова Писториуса о российских солдатах - РИА Новости, 17.07.2025
В МИД отреагировали на слова Писториуса о российских солдатах
Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности немецких солдат убивать российских военных говорит о том, что в НАТО "озверели", заявила... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:31:00+03:00
2025-07-17T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности немецких солдат убивать российских военных говорит о том, что в НАТО "озверели", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Просто озверели. На кого из членов НАТО Россия собиралась или собирается нападать? Это же именно члены НАТО в своем предыдущем состоянии, положении, своей предыдущей формации нападали на нашу страну. Писториусу и иже с ним уже не раз с нашей стороны на самом высоком уровне было сказано, что нападать на страны НАТО мы не собирались", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявления Писториуса.Ранее в интервью газете Financial Times Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает и Россия якобы нападет на НАТО, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных".
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германия, россия, мария захарова, борис писториус, нато
Германия, Россия, Мария Захарова, Борис Писториус, НАТО
В МИД отреагировали на слова Писториуса о российских солдатах
Захарова: заявление Писториуса говорит о том, что в НАТО озверели