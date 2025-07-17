https://ria.ru/20250717/mid-2029719423.html

Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине

Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине - РИА Новости, 17.07.2025

Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине

Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:51:00+03:00

2025-07-17T15:51:00+03:00

2025-07-17T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения вооруженных сил других государств под любым флагом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать так называемые многонациональные силы в качестве законных военных целей", - сказала Захарова на брифинге.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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