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Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине
Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине
Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:51:00+03:00
2025-07-17T15:51:00+03:00
2025-07-17T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения вооруженных сил других государств под любым флагом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать так называемые многонациональные силы в качестве законных военных целей", - сказала Захарова на брифинге.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине
МИД назвал идею о многонациональных силах на Украине подготовкой интервенции