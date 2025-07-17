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Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
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15:51 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/mid-2029719423.html
Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине
Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине
Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:51:00+03:00
2025-07-17T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения вооруженных сил других государств под любым флагом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать так называемые многонациональные силы в качестве законных военных целей", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, россия, москва, украина, мария захарова
В мире, Россия, Москва, Украина, Мария Захарова
Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине

МИД назвал идею о многонациональных силах на Украине подготовкой интервенции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения вооруженных сил других государств под любым флагом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать так называемые многонациональные силы в качестве законных военных целей", - сказала Захарова на брифинге.
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