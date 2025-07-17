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Пострадавших среди россиян в Сирии нет, заявил МИД - РИА Новости, 17.07.2025
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12:19 17.07.2025 (обновлено: 12:26 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/mid-2029662219.html
Пострадавших среди россиян в Сирии нет, заявил МИД
Пострадавших среди россиян в Сирии нет, заявил МИД - РИА Новости, 17.07.2025
Пострадавших среди россиян в Сирии нет, заявил МИД
Пострадавших среди граждан России в ходе столкновений и налетов в Сирии нет, обеспечение безопасности всех россиян остается высшим приоритетом, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:19:00+03:00
2025-07-17T12:26:00+03:00
сирия
в мире
россия
дамаск (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пострадавших среди граждан России в ходе столкновений и налетов в Сирии нет, обеспечение безопасности всех россиян остается высшим приоритетом, сообщает МИД РФ."По поступающим сведениям, пострадавших среди граждан России в ходе столкновений и налетов нет. Обеспечение безопасности всех россиян остается высшим приоритетом", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.Кроме того, там уточнили, что Москва подтверждает последовательную позицию в пользу необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР.В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
https://ria.ru/20250717/siriya-2029605318.html
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сирия, в мире, россия, дамаск (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сирия, В мире, Россия, Дамаск (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Пострадавших среди россиян в Сирии нет, заявил МИД

МИД: россияне не пострадали при столкновениях и налетах в Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пострадавших среди граждан России в ходе столкновений и налетов в Сирии нет, обеспечение безопасности всех россиян остается высшим приоритетом, сообщает МИД РФ.
"По поступающим сведениям, пострадавших среди граждан России в ходе столкновений и налетов нет. Обеспечение безопасности всех россиян остается высшим приоритетом", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Кроме того, там уточнили, что Москва подтверждает последовательную позицию в пользу необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР.
В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
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СирияВ миреРоссияДамаск (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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