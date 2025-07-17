Россия обеспокоена ситуацией в Сирии, заявили в МИД
МИД: новый виток насилия в Сирии вызывает обеспокоенность России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новый этап насилия в Сирии вызывает глубокою обеспокоенность в Москве, Российская сторона с тревогой воспринимает информацию о случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
"Новый виток насилия в Сирии вызывает глубокую обеспокоенность. Российская сторона с особой тревогой воспринимает информацию об имевших место случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами. Исходит из того, что посягательства на жизнь и безопасность мирных граждан недопустимы. В Москве надеются, что реализация намеченных шагов по деэскалации будет способствовать снижению напряженности и надежной стабилизации обстановки в САР", - говорится в сообщении.
В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.