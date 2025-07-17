https://ria.ru/20250717/merts-2029822349.html

Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине

Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине - РИА Новости, 17.07.2025

Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине

Необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:39:00+03:00

2025-07-17T23:39:00+03:00

2025-07-17T23:39:00+03:00

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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских запасов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе. "США готовы предоставить Украине вооружение, финансируемое европейскими партнерами. Германия хочет внести в это важный вклад. Нам как можно скорее необходимо обсудить детали с партнерами. Прежде всего, нам нужна ясность, каким образом вооружения, передаваемые со стороны Европы, будут восполняться за счет поставок из США", - сказал Мерц. Он напомнил, что США и Германия в последние дни договорились о том, что со стороны ЕС будут поставлены системы Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов. "Я исхожу из того, что в эти часы между министрами обороны достигаются договоренности, которые технически обеспечат выполнение того, что президент США пообещал на прошлых выходных", - добавил он. Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250709/tramp-2028074740.html

https://ria.ru/20250717/rakety-2029628774.html

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в мире, украина, германия, сша, дональд трамп, фридрих мерц, кир стармер, нато, евросоюз