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Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине - РИА Новости, 17.07.2025
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23:39 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/merts-2029822349.html
Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине
Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине - РИА Новости, 17.07.2025
Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине
Необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:39:00+03:00
2025-07-17T23:39:00+03:00
в мире
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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских запасов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе. "США готовы предоставить Украине вооружение, финансируемое европейскими партнерами. Германия хочет внести в это важный вклад. Нам как можно скорее необходимо обсудить детали с партнерами. Прежде всего, нам нужна ясность, каким образом вооружения, передаваемые со стороны Европы, будут восполняться за счет поставок из США", - сказал Мерц. Он напомнил, что США и Германия в последние дни договорились о том, что со стороны ЕС будут поставлены системы Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов. "Я исхожу из того, что в эти часы между министрами обороны достигаются договоренности, которые технически обеспечат выполнение того, что президент США пообещал на прошлых выходных", - добавил он. Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250709/tramp-2028074740.html
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в мире, украина, германия, сша, дональд трамп, фридрих мерц, кир стармер, нато, евросоюз
В мире, Украина, Германия, США, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Кир Стармер, НАТО, Евросоюз
Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине

Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине, в том числе Patriot

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских запасов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot
9 июля, 09:28
"США готовы предоставить Украине вооружение, финансируемое европейскими партнерами. Германия хочет внести в это важный вклад. Нам как можно скорее необходимо обсудить детали с партнерами. Прежде всего, нам нужна ясность, каким образом вооружения, передаваемые со стороны Европы, будут восполняться за счет поставок из США", - сказал Мерц.
Он напомнил, что США и Германия в последние дни договорились о том, что со стороны ЕС будут поставлены системы Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов.
"Я исхожу из того, что в эти часы между министрами обороны достигаются договоренности, которые технически обеспечат выполнение того, что президент США пообещал на прошлых выходных", - добавил он.
Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ
Вчера, 10:04
 
В миреУкраинаГерманияСШАДональд ТрампФридрих МерцКир СтармерНАТОЕвросоюз
 
 
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