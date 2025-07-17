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Мэр Кишинева призвал оппозицию к объединению

Мэр Кишинева призвал оппозицию к объединению - РИА Новости, 17.07.2025

Мэр Кишинева призвал оппозицию к объединению

Мэр Кишинева и лидер блока "Альтернатива" Ион Чебан обратился к другим оппозиционным политсилам с призывом объединить усилия, чтобы партия "Действие и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:15:00+03:00

2025-07-17T09:15:00+03:00

2025-07-17T09:15:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер блока "Альтернатива" Ион Чебан обратился к другим оппозиционным политсилам с призывом объединить усилия, чтобы партия "Действие и солидарность" (ПДС) лишилась права самостоятельно решать судьбу Молдавии. Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий ведут партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. "За эти четыре года мы стали свидетелями множества манипуляций, ущемления различных социальных групп. Это был позорный мандат тех, кто называет себя проевропейцами. Призываю вас объединить усилия и сказать: "Стоп ПДС", - заявил Чебан, обращаясь к оппозиционным силам с помощь видеоролик в соцсетях. По его словам, нельзя допустить дальнейшего разделения граждан на "хороших" и "плохих". "Нельзя допустить, чтобы в следующем созыве они (правящая партия- ред.) каким-либо образом, прибегая ко всевозможным махинациям, вновь обеспечили себе парламентское большинство. И что особенно тревожно — многие подобные действия терпимо воспринимаются не только внутри страны, но и за её пределами", - отметил Чебан. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250716/moldavija-2029576494.html

https://ria.ru/20250715/es-2029339250.html

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970412354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, ион чебан, игорь додон, владимир воронин, sputnik молдова