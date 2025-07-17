Рейтинг@Mail.ru
Мэр Кишинева призвал оппозицию к объединению - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/mer-2029621845.html
Мэр Кишинева призвал оппозицию к объединению
Мэр Кишинева призвал оппозицию к объединению - РИА Новости, 17.07.2025
Мэр Кишинева призвал оппозицию к объединению
Мэр Кишинева и лидер блока "Альтернатива" Ион Чебан обратился к другим оппозиционным политсилам с призывом объединить усилия, чтобы партия "Действие и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:15:00+03:00
2025-07-17T09:15:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
ион чебан
игорь додон
владимир воронин
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907677791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a9433de36ab161cf0306ac9ad7cb6f8.jpg
КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер блока "Альтернатива" Ион Чебан обратился к другим оппозиционным политсилам с призывом объединить усилия, чтобы партия "Действие и солидарность" (ПДС) лишилась права самостоятельно решать судьбу Молдавии. Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий ведут партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. "За эти четыре года мы стали свидетелями множества манипуляций, ущемления различных социальных групп. Это был позорный мандат тех, кто называет себя проевропейцами. Призываю вас объединить усилия и сказать: "Стоп ПДС", - заявил Чебан, обращаясь к оппозиционным силам с помощь видеоролик в соцсетях. По его словам, нельзя допустить дальнейшего разделения граждан на "хороших" и "плохих". "Нельзя допустить, чтобы в следующем созыве они (правящая партия- ред.) каким-либо образом, прибегая ко всевозможным махинациям, вновь обеспечили себе парламентское большинство. И что особенно тревожно — многие подобные действия терпимо воспринимаются не только внутри страны, но и за её пределами", - отметил Чебан. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250716/moldavija-2029576494.html
https://ria.ru/20250715/es-2029339250.html
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970412354.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907677791_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b3ad4414e138d2750a629a99fa8da29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, ион чебан, игорь додон, владимир воронин, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Ион Чебан, Игорь Додон, Владимир Воронин, Sputnik Молдова
Мэр Кишинева призвал оппозицию к объединению

Мэр Кишинева Чебан призвал оппозицию объединиться ради смены власти

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкИон Чебан
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Ион Чебан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер блока "Альтернатива" Ион Чебан обратился к другим оппозиционным политсилам с призывом объединить усилия, чтобы партия "Действие и солидарность" (ПДС) лишилась права самостоятельно решать судьбу Молдавии.
Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий ведут партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Молдавия делает все для срыва переговоров, заявил МИД ПМР
Вчера, 22:42
"За эти четыре года мы стали свидетелями множества манипуляций, ущемления различных социальных групп. Это был позорный мандат тех, кто называет себя проевропейцами. Призываю вас объединить усилия и сказать: "Стоп ПДС", - заявил Чебан, обращаясь к оппозиционным силам с помощь видеоролик в соцсетях.
По его словам, нельзя допустить дальнейшего разделения граждан на "хороших" и "плохих". "Нельзя допустить, чтобы в следующем созыве они (правящая партия- ред.) каким-либо образом, прибегая ко всевозможным махинациям, вновь обеспечили себе парламентское большинство. И что особенно тревожно — многие подобные действия терпимо воспринимаются не только внутри страны, но и за её пределами", - отметил Чебан.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
ЕС с помощью санкций влияет на выборы в Молдавии, заявил экс-прокурор
15 июля, 22:45
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Шор выступил за создание в Молдавии федерации по аналогии с Россией
4 сентября 2024, 08:10
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИон ЧебанИгорь ДодонВладимир ВоронинSputnik Молдова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала