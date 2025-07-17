https://ria.ru/20250717/melnichenko-2029790091.html
Мельниченко поблагодарил Росавтодор за поддержку пензенских проектов
Мельниченко поблагодарил Росавтодор за поддержку пензенских проектов - РИА Новости, 17.07.2025
Мельниченко поблагодарил Росавтодор за поддержку пензенских проектов
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил главу Росавтодора Романа Новикова за поддержку развития сети автодорог в регионе, сообщило... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:06:00+03:00
2025-07-17T20:06:00+03:00
2025-07-17T20:06:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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ПЕНЗА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил главу Росавтодора Романа Новикова за поддержку развития сети автодорог в регионе, сообщило правительство области. Мельниченко и Новиков в четверг на встрече в правительстве области обсудили развитие сети автомобильных дорог в регионе. "Глава региона поблагодарил руководителя Федерального дорожного агентства за поддержку развития сети автомобильных дорог... При содействии Росавтодора за последние пять лет в Пензе построен и реконструирован ряд объектов с высокой интенсивностью движения: Бакунинский мост через Суру, дорога на улице 40 лет Октября, транспортная развязка на 624-м километре федеральной трассы М-5 "Урал", - говорится в сообщении. По словам губернатора, Пензенская область успешно завершила нацпроект "Безопасные и качественные дороги", став одним из субъектов-лидеров по его реализации. Доля автодорог Пензенской городской агломерации в нормативном состоянии составила 85%, региональных и местных возросла почти до 68%, региональных дорог, входящих в опорную сеть - до 83%. "В районных центрах реконструированы три автомобильных моста, которые находились в аварийном и предаварийном состоянии. В позапрошлом и прошлом году фактически заново отстроили два моста через реку Ломовка в Нижнеломовском районе. В этом году уже в рамках нового нацпроекта, с опережением в два года, восстановили мост через реку Шукша в Лунинском районе", - цитирует слова Мельниченко правительство области. Уточняется, что в этом году в Пензенской области на достижение основных целевых показателей нацпроекта направлено свыше 4 миллиардов рублей, работа идет на 50 объектах, завершить ее планируется до 1 сентября. "Предусмотрено до конца 2027 года привести в нормативное состояние не менее 85% дорог опорной сети Пензенской области. Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до конца 2030 года должна составить не менее 60%. Для этого планируем ежегодно приводить в порядок не менее 230 километров автомобильных дорог", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250620/melnichenko-2024344518.html
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олег мельниченко, пензенская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Пензенская область, Олег Мельниченко, Пензенская область, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Мельниченко поблагодарил Росавтодор за поддержку пензенских проектов
Губернатор Мельниченко поблагодарил Росавтодор за поддержку пензенских проектов
ПЕНЗА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил главу Росавтодора Романа Новикова за поддержку развития сети автодорог в регионе, сообщило правительство области.
Мельниченко и Новиков в четверг на встрече в правительстве области обсудили развитие сети автомобильных дорог в регионе.
"Глава региона поблагодарил руководителя Федерального дорожного агентства за поддержку развития сети автомобильных дорог... При содействии Росавтодора за последние пять лет в Пензе построен и реконструирован ряд объектов с высокой интенсивностью движения: Бакунинский мост через Суру, дорога на улице 40 лет Октября, транспортная развязка на 624-м километре федеральной трассы М-5 "Урал", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, Пензенская область успешно завершила нацпроект "Безопасные и качественные дороги", став одним из субъектов-лидеров по его реализации. Доля автодорог Пензенской городской агломерации в нормативном состоянии составила 85%, региональных и местных возросла почти до 68%, региональных дорог, входящих в опорную сеть - до 83%.
"В районных центрах реконструированы три автомобильных моста, которые находились в аварийном и предаварийном состоянии. В позапрошлом и прошлом году фактически заново отстроили два моста через реку Ломовка в Нижнеломовском районе. В этом году уже в рамках нового нацпроекта, с опережением в два года, восстановили мост через реку Шукша в Лунинском районе", - цитирует слова Мельниченко правительство области.
Уточняется, что в этом году в Пензенской области на достижение основных целевых показателей нацпроекта направлено свыше 4 миллиардов рублей, работа идет на 50 объектах, завершить ее планируется до 1 сентября.
"Предусмотрено до конца 2027 года привести в нормативное состояние не менее 85% дорог опорной сети Пензенской области. Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до конца 2030 года должна составить не менее 60%. Для этого планируем ежегодно приводить в порядок не менее 230 километров автомобильных дорог", - добавил губернатор.