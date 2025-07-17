https://ria.ru/20250717/melnichenko-2029790091.html

Мельниченко поблагодарил Росавтодор за поддержку пензенских проектов

Мельниченко поблагодарил Росавтодор за поддержку пензенских проектов - РИА Новости, 17.07.2025

Мельниченко поблагодарил Росавтодор за поддержку пензенских проектов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил главу Росавтодора Романа Новикова за поддержку развития сети автодорог в регионе, сообщило... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:06:00+03:00

2025-07-17T20:06:00+03:00

2025-07-17T20:06:00+03:00

пензенская область

олег мельниченко

пензенская область

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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ПЕНЗА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил главу Росавтодора Романа Новикова за поддержку развития сети автодорог в регионе, сообщило правительство области. Мельниченко и Новиков в четверг на встрече в правительстве области обсудили развитие сети автомобильных дорог в регионе. "Глава региона поблагодарил руководителя Федерального дорожного агентства за поддержку развития сети автомобильных дорог... При содействии Росавтодора за последние пять лет в Пензе построен и реконструирован ряд объектов с высокой интенсивностью движения: Бакунинский мост через Суру, дорога на улице 40 лет Октября, транспортная развязка на 624-м километре федеральной трассы М-5 "Урал", - говорится в сообщении. По словам губернатора, Пензенская область успешно завершила нацпроект "Безопасные и качественные дороги", став одним из субъектов-лидеров по его реализации. Доля автодорог Пензенской городской агломерации в нормативном состоянии составила 85%, региональных и местных возросла почти до 68%, региональных дорог, входящих в опорную сеть - до 83%. "В районных центрах реконструированы три автомобильных моста, которые находились в аварийном и предаварийном состоянии. В позапрошлом и прошлом году фактически заново отстроили два моста через реку Ломовка в Нижнеломовском районе. В этом году уже в рамках нового нацпроекта, с опережением в два года, восстановили мост через реку Шукша в Лунинском районе", - цитирует слова Мельниченко правительство области. Уточняется, что в этом году в Пензенской области на достижение основных целевых показателей нацпроекта направлено свыше 4 миллиардов рублей, работа идет на 50 объектах, завершить ее планируется до 1 сентября. "Предусмотрено до конца 2027 года привести в нормативное состояние не менее 85% дорог опорной сети Пензенской области. Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до конца 2030 года должна составить не менее 60%. Для этого планируем ежегодно приводить в порядок не менее 230 километров автомобильных дорог", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250620/melnichenko-2024344518.html

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пензенская область

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олег мельниченко, пензенская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор)