https://ria.ru/20250717/medvedev-2029809051.html

Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ

Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ - РИА Новости, 17.07.2025

Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ

Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в своих избирательных... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:23:00+03:00

2025-07-17T21:23:00+03:00

2025-07-17T21:24:00+03:00

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в своих избирательных кампаниях в Единый день голосования. "По итогам предварительного голосования в преддверии ЕДГ в этом (2025 - ред.) году победителями стали 827 участников спецоперации. Я надеюсь, практически уверен, что все они достойно выступят на своих избирательных кампаниях", - сказал Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии. Он отметил, что "Единая Россия" как правящая партия откликнулась на призыв президента РФ Владимира Путина о широком вовлечении участников СВО в политическую и общественную жизнь.

https://ria.ru/20250714/golosovanie-2029040538.html

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общество, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия