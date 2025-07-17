Рейтинг@Mail.ru
Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 17.07.2025 (обновлено: 21:24 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/medvedev-2029809051.html
Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ
Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ - РИА Новости, 17.07.2025
Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ
Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в своих избирательных... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:23:00+03:00
2025-07-17T21:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в своих избирательных кампаниях в Единый день голосования. "По итогам предварительного голосования в преддверии ЕДГ в этом (2025 - ред.) году победителями стали 827 участников спецоперации. Я надеюсь, практически уверен, что все они достойно выступят на своих избирательных кампаниях", - сказал Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии. Он отметил, что "Единая Россия" как правящая партия откликнулась на призыв президента РФ Владимира Путина о широком вовлечении участников СВО в политическую и общественную жизнь.
https://ria.ru/20250714/golosovanie-2029040538.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ

Медведев: ветераны СВО достойно выступят в Единый день голосования

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в своих избирательных кампаниях в Единый день голосования.
"По итогам предварительного голосования в преддверии ЕДГ в этом (2025 - ред.) году победителями стали 827 участников спецоперации. Я надеюсь, практически уверен, что все они достойно выступят на своих избирательных кампаниях", - сказал Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии.
Он отметил, что "Единая Россия" как правящая партия откликнулась на призыв президента РФ Владимира Путина о широком вовлечении участников СВО в политическую и общественную жизнь.
Единый день голосования в российских регионах - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе
14 июля, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала