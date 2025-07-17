https://ria.ru/20250717/medvedev-2029809051.html
Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ
Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ - РИА Новости, 17.07.2025
Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ
Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в своих избирательных... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:23:00+03:00
2025-07-17T21:23:00+03:00
2025-07-17T21:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в своих избирательных кампаниях в Единый день голосования. "По итогам предварительного голосования в преддверии ЕДГ в этом (2025 - ред.) году победителями стали 827 участников спецоперации. Я надеюсь, практически уверен, что все они достойно выступят на своих избирательных кампаниях", - сказал Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии. Он отметил, что "Единая Россия" как правящая партия откликнулась на призыв президента РФ Владимира Путина о широком вовлечении участников СВО в политическую и общественную жизнь.
https://ria.ru/20250714/golosovanie-2029040538.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ
Медведев: ветераны СВО достойно выступят в Единый день голосования