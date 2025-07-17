https://ria.ru/20250717/medvedev-2029801243.html

Медведев призвал вернуть ветеранов СВО к мирной жизни максимально комфортно

Медведев призвал вернуть ветеранов СВО к мирной жизни максимально комфортно - РИА Новости, 17.07.2025

Медведев призвал вернуть ветеранов СВО к мирной жизни максимально комфортно

Возвращение ветеранов СВО к мирной жизни должно быть максимально комфортным, речь в том числе об их реабилитации и профессиональной реализации, заявил... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:30:00+03:00

2025-07-17T20:30:00+03:00

2025-07-17T20:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возвращение ветеранов СВО к мирной жизни должно быть максимально комфортным, речь в том числе об их реабилитации и профессиональной реализации, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Важно, чтобы после возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни, увольнение из армии проходило максимально комфортно. Речь идет о медицинской и психологической реабилитации, как ветеранов, так и их родных, и о профессиональной реализации вчерашних военных в гражданской сфере", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета партии.

https://ria.ru/20250717/medvedev-2029770342.html

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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия