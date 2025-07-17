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Медведев призвал вернуть ветеранов СВО к мирной жизни максимально комфортно - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:30 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/medvedev-2029801243.html
Медведев призвал вернуть ветеранов СВО к мирной жизни максимально комфортно
Медведев призвал вернуть ветеранов СВО к мирной жизни максимально комфортно - РИА Новости, 17.07.2025
Медведев призвал вернуть ветеранов СВО к мирной жизни максимально комфортно
Возвращение ветеранов СВО к мирной жизни должно быть максимально комфортным, речь в том числе об их реабилитации и профессиональной реализации, заявил... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:30:00+03:00
2025-07-17T20:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возвращение ветеранов СВО к мирной жизни должно быть максимально комфортным, речь в том числе об их реабилитации и профессиональной реализации, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Важно, чтобы после возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни, увольнение из армии проходило максимально комфортно. Речь идет о медицинской и психологической реабилитации, как ветеранов, так и их родных, и о профессиональной реализации вчерашних военных в гражданской сфере", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета партии.
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал вернуть ветеранов СВО к мирной жизни максимально комфортно

Медведев: восстановление ветеранов СВО должно проходить максимально комфортно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возвращение ветеранов СВО к мирной жизни должно быть максимально комфортным, речь в том числе об их реабилитации и профессиональной реализации, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Важно, чтобы после возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни, увольнение из армии проходило максимально комфортно. Речь идет о медицинской и психологической реабилитации, как ветеранов, так и их родных, и о профессиональной реализации вчерашних военных в гражданской сфере", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета партии.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Медведев назвал поддержку участников СВО одной из важнейших задач страны
Вчера, 18:36
 
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