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Цифровой профиль иностранца поможет контролю миграции, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2025
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18:07 17.07.2025 (обновлено: 18:17 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/medvedev-2029764615.html
Цифровой профиль иностранца поможет контролю миграции, заявил Медведев
Цифровой профиль иностранца поможет контролю миграции, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2025
Цифровой профиль иностранца поможет контролю миграции, заявил Медведев
Формирование цифрового профиля иностранного гражданина поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, убежден зампредседателя Совета... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:07:00+03:00
2025-07-17T18:17:00+03:00
дмитрий медведев
россия
миграция
мигранты
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Формирование цифрового профиля иностранного гражданина поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В четверг он сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ, в ходе которого его участники обсудили ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев.&quot;Следующий важный шаг – формирование цифрового профиля иностранного гражданина. Это поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, даст возможность установить место пребывания мигранта в любой момент времени&quot;, - написал Медведев на своей странице в социальной сети &quot;ВКонтакте&quot;.Он отметил, что в настоящее время идёт работа над обновлённым проектом Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы."Она должна в полной мере отражать требования к государственной миграционной политике, включая противодействие незаконной миграции и защиту наших граждан", - убежден Медведев.
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дмитрий медведев, россия, миграция, мигранты
Дмитрий Медведев, Россия, Миграция, Мигранты
Цифровой профиль иностранца поможет контролю миграции, заявил Медведев

Медведев: цифровой профиль иностранца поможет контролировать ситуацию в миграции

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Формирование цифрового профиля иностранного гражданина поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В четверг он сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ, в ходе которого его участники обсудили ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев.
«

"Следующий важный шаг – формирование цифрового профиля иностранного гражданина. Это поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, даст возможность установить место пребывания мигранта в любой момент времени", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он отметил, что в настоящее время идёт работа над обновлённым проектом Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.
"Она должна в полной мере отражать требования к государственной миграционной политике, включая противодействие незаконной миграции и защиту наших граждан", - убежден Медведев.
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