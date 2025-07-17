Цифровой профиль иностранца поможет контролю миграции, заявил Медведев
Медведев: цифровой профиль иностранца поможет контролировать ситуацию в миграции
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Формирование цифрового профиля иностранного гражданина поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В четверг он сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ, в ходе которого его участники обсудили ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев.
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"Следующий важный шаг – формирование цифрового профиля иностранного гражданина. Это поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, даст возможность установить место пребывания мигранта в любой момент времени", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он отметил, что в настоящее время идёт работа над обновлённым проектом Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.
"Она должна в полной мере отражать требования к государственной миграционной политике, включая противодействие незаконной миграции и защиту наших граждан", - убежден Медведев.