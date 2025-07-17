https://ria.ru/20250717/medvedev-2029764615.html

Цифровой профиль иностранца поможет контролю миграции, заявил Медведев

Цифровой профиль иностранца поможет контролю миграции, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2025

Цифровой профиль иностранца поможет контролю миграции, заявил Медведев

Формирование цифрового профиля иностранного гражданина поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, убежден зампредседателя Совета... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:07:00+03:00

2025-07-17T18:07:00+03:00

2025-07-17T18:17:00+03:00

дмитрий медведев

россия

миграция

мигранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Формирование цифрового профиля иностранного гражданина поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В четверг он сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ, в ходе которого его участники обсудили ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев."Следующий важный шаг – формирование цифрового профиля иностранного гражданина. Это поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, даст возможность установить место пребывания мигранта в любой момент времени", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он отметил, что в настоящее время идёт работа над обновлённым проектом Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы."Она должна в полной мере отражать требования к государственной миграционной политике, включая противодействие незаконной миграции и защиту наших граждан", - убежден Медведев.

https://ria.ru/20250709/profil-2028183220.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, миграция, мигранты