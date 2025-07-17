https://ria.ru/20250717/mayning-2029736684.html

Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга

Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга - РИА Новости, 17.07.2025

Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:45:00+03:00

2025-07-17T16:45:00+03:00

2025-07-17T16:47:00+03:00

россия

экономика

александр новак

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют, сообщил кабмин по итогам совещания по вопросу энергоснабжения майнинговой деятельности."Вице-премьер также поручил проработать предложения об усилении ответственности за незаконное присоединение к электросетям, хищение электроэнергии, а также нарушение запрета на ограничение майнинговой деятельности в части электроснабжения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250704/minenergo-2027088882.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, александр новак