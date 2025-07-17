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Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга
Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга - РИА Новости, 17.07.2025
Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:45:00+03:00
2025-07-17T16:45:00+03:00
2025-07-17T16:47:00+03:00
россия
экономика
александр новак
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют, сообщил кабмин по итогам совещания по вопросу энергоснабжения майнинговой деятельности."Вице-премьер также поручил проработать предложения об усилении ответственности за незаконное присоединение к электросетям, хищение электроэнергии, а также нарушение запрета на ограничение майнинговой деятельности в части электроснабжения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250704/minenergo-2027088882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, александр новак
Россия, Экономика, Александр Новак
Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга
Новак призвал усилить ответственность за хищение энергии майнерами