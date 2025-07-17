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Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга - РИА Новости, 17.07.2025
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16:45 17.07.2025 (обновлено: 16:47 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/mayning-2029736684.html
Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга
Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга - РИА Новости, 17.07.2025
Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:45:00+03:00
2025-07-17T16:47:00+03:00
россия
экономика
александр новак
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют, сообщил кабмин по итогам совещания по вопросу энергоснабжения майнинговой деятельности."Вице-премьер также поручил проработать предложения об усилении ответственности за незаконное присоединение к электросетям, хищение электроэнергии, а также нарушение запрета на ограничение майнинговой деятельности в части электроснабжения", - говорится в сообщении.
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россия, экономика, александр новак
Россия, Экономика, Александр Новак
Новак призвал усилить ответственность за нарушение запрета криптомайнинга

Новак призвал усилить ответственность за хищение энергии майнерами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга
Стеллажи с фермами для майнинга - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стеллажи с фермами для майнинга. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют, сообщил кабмин по итогам совещания по вопросу энергоснабжения майнинговой деятельности.
"Вице-премьер также поручил проработать предложения об усилении ответственности за незаконное присоединение к электросетям, хищение электроэнергии, а также нарушение запрета на ограничение майнинговой деятельности в части электроснабжения", - говорится в сообщении.
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют в СКФО
4 июля, 07:19
 
РоссияЭкономикаАлександр Новак
 
 
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