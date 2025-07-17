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"Вывезли 17 фур денег": судьба Сергея Мавроди после аферы - РИА Новости, 17.07.2025
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19:45 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/mavrodi-2029488650.html
"Вывезли 17 фур денег": судьба Сергея Мавроди после аферы
"Вывезли 17 фур денег": судьба Сергея Мавроди после аферы - РИА Новости, 17.07.2025
"Вывезли 17 фур денег": судьба Сергея Мавроди после аферы
Этот человек оставил свой вклад в истории современной России как самый крупный аферист, обманувший миллионы людей. Сергей Мавроди — основатель огромной... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:45:00+03:00
2025-07-17T19:45:00+03:00
москва
сергей мавроди
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Этот человек оставил свой вклад в истории современной России как самый крупный аферист, обманувший миллионы людей. Сергей Мавроди — основатель огромной финансовой пирамиды под названием "МММ". Обладая огромными средствами, он жил весьма скромно. О взлетах и падениях финансового комбинатора - в материале РИА Новости.Торговал видеокассетамиБудущий основатель финансовых пирамид родился 11 августа 1955 года в Москве в обычной семье монтажника Пантелея Андреевича Мавроди и экономиста Валентины Федоровны.В детстве Сергею диагностировали врождённый порок сердца, обещали "максимум 18 лет жизни".Окончив школу, он поступает в Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ) на факультет прикладной математики. Там же он и начал свою первую коммерческую деятельность: он увлекся изготовлением и продажей копий видео и аудиокассет.В 1983 году сотрудники ОБХСС его задержали на десять суток за "частнопредпринимательскую деятельность".Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) задержали его на десять суток за "частнопредпринимательскую деятельность". Однако Мавроди повезло: как раз вышло постановление ЦК КПСС "О перегибах", и уголовное дело закрыли.Леня Голубков, который купил жене сапогиВ 1992 году на еще неискушенного советского телезрителя обрушился шквал рекламных роликов, где "Леня Голубков" на доходы от "МММ" то покупал жене сапоги, то строил дом, а то и вовсе приглашал в гости саму Веронику Кастро — актрису популярного сериала "Богатые тоже плачут".С экранов телевизора говорили, что можно очень быстро разбогатеть, причем делать для этого ничего не придется, достаточно вложить деньги в акционерное общество "МММ".Многие бросились сдавать честно заработанные рубли, надеясь легко разбогатеть. Власти всерьез озаботились деятельностью предпринимателя.Черномырдин матерился на подчиненных, но те разводили рукамиКак вспоминал бывший тогда вице-премьером и министром экономики Александр Шохин, на одном из заседаний правительства Черномырдин матерился на подчиненных, требуя что-то сделать, пока все не лопнуло. Однако прокуратура и МВД только разводили руками — нет, мол, в УК управы на методы господина Мавроди.В 1994 финансовый пузырь с треском лопнул, а самого Мавроди арестовали, снимая все на камеру. Была арестована вся наличность, которая находилась в двух денежных ящиках и нескольких мешках. Общая сумма арестованных денежных средств была оценена как 4 миллиарда рублей или 690,6 тысячи долларов по курсу августа 1994 г.Мягкий приговорПосле краха МММ 50 человек покончили жизнь самоубийством.Началось следствие, которое длилось довольно долго, на суде фигурировала сумма в 110 миллионов рублей, но, по мнению экспертов, основатель пирамиды украл не меньше миллиарда долларов.Суд приговорил Мавроди к 4,5 годам лишения свободы. Любопытно, что талантливый финансист и дальше не оставил своих попыток обогатиться за счет других людей — новые финансовые пирамиды, основанные Мавроди, стали появляться как в России, так и в странах Азии и Африки.Но очень быстро все закончилось — успеха своего "первого проекта" Мавроди не достиг.Необычная смертьМавроди рассказывал, что собранные у населения деньги долгое время просто лежали пачками в его квартире, он не пускал их в оборот, а когда его арестовали — все эти деньги вывезли на 17 фурах и оформили в пользу государства.Любопытно, что Сергей Мавроди, даже ворочая миллионами, продолжал вести крайне скромный образ жизни. Одевался в обычную одежду, не шиковал, не отдыхал на престижных курортах. Да и деньги откровенно презирал, называя их резаными бумажками.Основатель "МММ" умер в 2018 году. К тому моменту он остался совершенно одиноким — ни жена, ни племянник, ни младший брат не хотели иметь с ним ничего общего, давно прекратив общение.Тело великого комбинатора чуть ли не неделю лежало в морге, оставаясь невостребованным, и все шло к тому, чтобы похоронить его за государственный счет как лицо без определенного места жительства.В самый последний момент его забрала бывшая жена Елена, которой пришлось собирать деньги на похороны по знакомым.После себя Сергей Мавроди оставил только огромную сумму долгов.
москва
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
москва, сергей мавроди
Москва, Сергей Мавроди

"Вывезли 17 фур денег": судьба Сергея Мавроди после аферы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди
Предприниматель, основатель компании МММ Сергей Мавроди - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Этот человек оставил свой вклад в истории современной России как самый крупный аферист, обманувший миллионы людей. Сергей Мавроди — основатель огромной финансовой пирамиды под названием "МММ". Обладая огромными средствами, он жил весьма скромно. О взлетах и падениях финансового комбинатора - в материале РИА Новости.

Торговал видеокассетами

Будущий основатель финансовых пирамид родился 11 августа 1955 года в Москве в обычной семье монтажника Пантелея Андреевича Мавроди и экономиста Валентины Федоровны.
В детстве Сергею диагностировали врождённый порок сердца, обещали "максимум 18 лет жизни".
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинДепутат Государственной Думы РФ Сергей Мавроди, 1995 год
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Мавроди, 1995 год - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Мавроди, 1995 год
Окончив школу, он поступает в Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ) на факультет прикладной математики. Там же он и начал свою первую коммерческую деятельность: он увлекся изготовлением и продажей копий видео и аудиокассет.
В 1983 году сотрудники ОБХСС его задержали на десять суток за "частнопредпринимательскую деятельность".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди
Предприниматель, основатель компании МММ Сергей Мавроди - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Предприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди
Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) задержали его на десять суток за "частнопредпринимательскую деятельность". Однако Мавроди повезло: как раз вышло постановление ЦК КПСС "О перегибах", и уголовное дело закрыли.

Леня Голубков, который купил жене сапоги

В 1992 году на еще неискушенного советского телезрителя обрушился шквал рекламных роликов, где "Леня Голубков" на доходы от "МММ" то покупал жене сапоги, то строил дом, а то и вовсе приглашал в гости саму Веронику Кастро — актрису популярного сериала "Богатые тоже плачут".
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАктер Владимир Пермяков - исполнитель роли Лёни Голубкова
Актер Владимир Пермяков - исполнитель роли Лёни Голубкова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Актер Владимир Пермяков - исполнитель роли Лёни Голубкова
С экранов телевизора говорили, что можно очень быстро разбогатеть, причем делать для этого ничего не придется, достаточно вложить деньги в акционерное общество "МММ".
Многие бросились сдавать честно заработанные рубли, надеясь легко разбогатеть. Власти всерьез озаботились деятельностью предпринимателя.

Черномырдин матерился на подчиненных, но те разводили руками

Как вспоминал бывший тогда вице-премьером и министром экономики Александр Шохин, на одном из заседаний правительства Черномырдин матерился на подчиненных, требуя что-то сделать, пока все не лопнуло. Однако прокуратура и МВД только разводили руками — нет, мол, в УК управы на методы господина Мавроди.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАкции нового выпуска АО "МММ"
Акции нового выпуска АО МММ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Акции нового выпуска АО "МММ"
В 1994 финансовый пузырь с треском лопнул, а самого Мавроди арестовали, снимая все на камеру. Была арестована вся наличность, которая находилась в двух денежных ящиках и нескольких мешках. Общая сумма арестованных денежных средств была оценена как 4 миллиарда рублей или 690,6 тысячи долларов по курсу августа 1994 г.

Мягкий приговор

После краха МММ 50 человек покончили жизнь самоубийством.
Началось следствие, которое длилось довольно долго, на суде фигурировала сумма в 110 миллионов рублей, но, по мнению экспертов, основатель пирамиды украл не меньше миллиарда долларов.
© РИА Новости / Андрей СтенинПикет против идеи создания финансовой компании "МММ-2011" у дома Сергея Мавроди
Пикет против идеи создания финансовой компании МММ-2011 у дома Сергея Мавроди - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Пикет против идеи создания финансовой компании "МММ-2011" у дома Сергея Мавроди
Суд приговорил Мавроди к 4,5 годам лишения свободы. Любопытно, что талантливый финансист и дальше не оставил своих попыток обогатиться за счет других людей — новые финансовые пирамиды, основанные Мавроди, стали появляться как в России, так и в странах Азии и Африки.
Но очень быстро все закончилось — успеха своего "первого проекта" Мавроди не достиг.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди
Предприниматель, основатель компании МММ Сергей Мавроди - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Предприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди

Необычная смерть

Мавроди рассказывал, что собранные у населения деньги долгое время просто лежали пачками в его квартире, он не пускал их в оборот, а когда его арестовали — все эти деньги вывезли на 17 фурах и оформили в пользу государства.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПроцесс против Сергея Мавроди, Чертановский суд, 2007 год
Процесс против Сергея Мавроди, Чертановский суд, 2007 год - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Процесс против Сергея Мавроди, Чертановский суд, 2007 год
Любопытно, что Сергей Мавроди, даже ворочая миллионами, продолжал вести крайне скромный образ жизни. Одевался в обычную одежду, не шиковал, не отдыхал на престижных курортах. Да и деньги откровенно презирал, называя их резаными бумажками.
Основатель "МММ" умер в 2018 году. К тому моменту он остался совершенно одиноким — ни жена, ни племянник, ни младший брат не хотели иметь с ним ничего общего, давно прекратив общение.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкОфис "МММ 2011" у станции метро "Речной вокзал" в Москве
Офис МММ 2011 у станции метро Речной вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Офис "МММ 2011" у станции метро "Речной вокзал" в Москве
Тело великого комбинатора чуть ли не неделю лежало в морге, оставаясь невостребованным, и все шло к тому, чтобы похоронить его за государственный счет как лицо без определенного места жительства.
В самый последний момент его забрала бывшая жена Елена, которой пришлось собирать деньги на похороны по знакомым.
После себя Сергей Мавроди оставил только огромную сумму долгов.
 
МоскваСергей Мавроди
 
 
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