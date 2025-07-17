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Маска попросили отказаться от членства в ведущем научном обществе Британии

Маска попросили отказаться от членства в ведущем научном обществе Британии - РИА Новости, 17.07.2025

Маска попросили отказаться от членства в ведущем научном обществе Британии

Члены ведущего научного сообщества Великобритании, Лондонского королевского общества, в частности его бывший председатель Пол Нёрс, просили американского... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:05:00+03:00

2025-07-17T22:05:00+03:00

2025-07-17T22:05:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Члены ведущего научного сообщества Великобритании, Лондонского королевского общества, в частности его бывший председатель Пол Нёрс, просили американского миллиардера Илона Маска отказаться от членства в сообществе из-за его неспособности противостоять политике президента США Дональда Трампа, пишет газета Guardian. Издание со ссылкой на письмо нынешнего председателя общества Эдриана Смита сообщает, что бывший глава Пол Нёрс предлагал Маску покинуть общество из-за того, что тот не мог противостоять действиям Трампа в отношении университетов. По данным газеты, в письме Маску от 19 марта Нёрс попросил его "вступиться и обернуть вспять трагедию", которой, по его мнению, был "масштабный урон", наносимый науке США властями страны. Миллиардер в ответном письме попросил прояснить, что Нёрс имеет в виду, на что экс-председатель посоветовал тому спросить американских ученых. Маск не ответил. В другом письме миллиардеру от 20 мая Нёрс заявил о беспокойстве, которое выражают ученые из США, и раскритиковал инициированные Маском сокращения госбюджета, назвав их нелепыми. "Если вам кажется, что вы не можете помочь, возможно, вам стоит задуматься, хотите ли вы и дальше быть членом королевского общества, целью которого является продвижение и поддержка науки, и подумать, не стоит ли вам отказаться от вашего членства", - приводит издание цитату из письма Нёрса, которая, в свою очередь, была включена в письмо Смита, адресованное членам общества. Как пишет Guardian, миллиардер на это предложение дал короткий ответ, но что именно он ответил - не уточняется. Представитель Лондонского королевского общества в комментарии изданию подтвердил, что Маск не говорил о возможном отказе от своего членства, отметив, что он по-прежнему числится членом общества. В феврале более 1,7 тысячи ученых подписали открытое письмо с требованием исключить Маска из Лондонского королевского общества, однако после заседания по соответствующему вопросу миллиардер сохранил членство в нем. В ноябре 2024 года ведущий профессор в области нейропсихологии развития Оксфордского университета Дороти Бишоп отказалась от членства в Лондонском королевском обществе из-за того, что в нем также состоит Маск. Ряд академиков еще в августе 2024 года выразили беспокойство из-за комментариев Маска по поводу беспорядков в Британии и призвали отозвать его членство в обществе, писала Guardian. В открытом письме подчеркивалось, что с тех пор американский предприниматель сделал еще больше спорных высказываний, а сама ситуация усугублялась тем, что Маск занимал должность в администрации президента США Дональда Трампа. В 2025 году администрация президента Дональда Трампа инициировала значительные сокращения федеральных грантов. Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся там в настоящее время, должны перевестись в другие вузы.

https://ria.ru/20250410/ssha-2010369700.html

https://ria.ru/20250204/minfin-1997247557.html

https://ria.ru/20241126/oksford-1985790513.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, великобритания, илон маск, дональд трамп, оксфордский университет, гарвардский университет