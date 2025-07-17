https://ria.ru/20250717/markirovka-2029705572.html

Госдума приняла поправки о новых правилах маркировки органических продуктов

Госдума приняла поправки о новых правилах маркировки органических продуктов - РИА Новости, 17.07.2025

Госдума приняла поправки о новых правилах маркировки органических продуктов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении до 2035 года переходного периода, в течение которого производители при маркировке товаров смогут... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:42:00+03:00

2025-07-17T14:42:00+03:00

2025-07-17T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении до 2035 года переходного периода, в течение которого производители при маркировке товаров смогут использовать обозначения "эко", "био" и им подобные без подтверждения соответствия требованиям к органической продукции. Документ до 1 января 2035 года допускает использование слов "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходных по значению слов либо их сокращений, а также обозначений "эко" и "био" при индивидуализации продукции и ее производителей без подтверждения ее соответствия требованиям, предъявляемыми к производству органической продукции. Органическая продукция - это экологически чистая сельхозпродукция, произведенная полностью без пестицидов, синтетических минеральных удобрений, кормовых и пищевых добавок, ГМО и их составляющих. Согласно закону 367-ФЗ, который вступает в силу с 1 сентября текущего года, слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению, либо сокращения таких слов или обозначения "эко", "био" могут использоваться лишь при маркировке органической продукции, которая соответствует предъявляемым к ней требованиям. Таким образом, производителям придется подтверждать соответствие продукции этим требованиям до ее маркировки. А обращение продукции с такими обозначениями, выпущенной до вступления в силу закона 367-ФЗ, допускается до истечения срока ее годности. Новый закон вносит изменения в эту часть, допуская использование этих слов в маркировке товаров в течение переходного периода - до 2035 года. За это время производители должны перейти на выпуск органической продукции в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями, либо перерегистрировать свои товарные знаки, исключив из них эти слова. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250717/sbor-2029680780.html

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