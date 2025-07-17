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СМИ раскрыли, что произошло с женой Макрона - РИА Новости, 18.07.2025
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23:50 17.07.2025 (обновлено: 09:29 18.07.2025)
https://ria.ru/20250717/makron-2029824469.html
СМИ раскрыли, что произошло с женой Макрона
СМИ раскрыли, что произошло с женой Макрона - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ раскрыли, что произошло с женой Макрона
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была доведена до отчаяния из-за нападок, которые усилились после вынесенного не в ее пользу судебного решения,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-17T23:50:00+03:00
2025-07-18T09:29:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была доведена до отчаяния из-за нападок, которые усилились после вынесенного не в ее пользу судебного решения, пишет обозреватель Питер Аллен для британского издания Daily Mail."Источники сообщили, что г-жа Макрон "абсолютно ошеломлена" решением апелляционного суда Парижа, вынесенным на прошлой неделе. Это решение оправдало двух ее самых ярых критиков", — говорится в публикации.По мнению журналиста, Брижит Макрон надеялась, что дело о клевете положит конец многолетним издевательствам со стороны интернет-троллей, но вместо этого оно вызвало новую волну оскорблений.Судьи отменили приговор в отношении 53-летней Амандин Рой и 49-летней Наташи Рей, которые в декабре 2021 года опубликовали видеоролик с многочисленными оскорбительными утверждениями в адрес супруги французского президента. Хотя первоначально женщины были осуждены за клевету и оштрафованы, апелляция сняла все 18 предъявленных обвинений, сочтя, что их заявления были сделаны добросовестно и лишь повторяли уже широко известные высказывания.Суд решил, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы, за исключением одного элемента: апелляционный суд счел, что обе женщины действительно оклеветали первую леди, обвинив ее "в развращении Эммануэля Макрона, ссылаясь на его возраст на момент их первой встречи, когда она была учительницей, а он — студентом". Однако суд все же оправдал их.Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон обжалует этот приговор в суде, сообщила ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на ее адвоката.В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250712/makron-2028734837.html
https://ria.ru/20250707/brizhit-2027705597.html
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РИА Новости
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в мире, франция, париж, сша, эммануэль макрон, youtube
В мире, Франция, Париж, США, Эммануэль Макрон, YouTube
СМИ раскрыли, что произошло с женой Макрона

Daily Mail: буллинг довел Брижит Макрон до отчаяния

© Getty Images / Sean GallupПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была доведена до отчаяния из-за нападок, которые усилились после вынесенного не в ее пользу судебного решения, пишет обозреватель Питер Аллен для британского издания Daily Mail.
"Источники сообщили, что г-жа Макрон "абсолютно ошеломлена" решением апелляционного суда Парижа, вынесенным на прошлой неделе. Это решение оправдало двух ее самых ярых критиков", — говорится в публикации.
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По мнению журналиста, Брижит Макрон надеялась, что дело о клевете положит конец многолетним издевательствам со стороны интернет-троллей, но вместо этого оно вызвало новую волну оскорблений.
Судьи отменили приговор в отношении 53-летней Амандин Рой и 49-летней Наташи Рей, которые в декабре 2021 года опубликовали видеоролик с многочисленными оскорбительными утверждениями в адрес супруги французского президента. Хотя первоначально женщины были осуждены за клевету и оштрафованы, апелляция сняла все 18 предъявленных обвинений, сочтя, что их заявления были сделаны добросовестно и лишь повторяли уже широко известные высказывания.
Суд решил, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы, за исключением одного элемента: апелляционный суд счел, что обе женщины действительно оклеветали первую леди, обвинив ее "в развращении Эммануэля Макрона, ссылаясь на его возраст на момент их первой встречи, когда она была учительницей, а он — студентом". Однако суд все же оправдал их.
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон обжалует этот приговор в суде, сообщила ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на ее адвоката.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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