https://ria.ru/20250717/lotereya-2029609512.html

Кошатники выигрывают в лотереи чаще собачников, посчитали аналитики

Кошатники выигрывают в лотереи чаще собачников, посчитали аналитики - РИА Новости, 17.07.2025

Кошатники выигрывают в лотереи чаще собачников, посчитали аналитики

Среди участников "Национальной Лотереи", ставших миллионерами в первом полугодии 2025 года, любители кошек встречаются в 3,3 раза чаще, чем собачники, посчитали РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:29:00+03:00

2025-07-17T06:29:00+03:00

2025-07-17T07:29:00+03:00

общество

россия

тюменская область

вологодская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151027/79/1510277967_0:157:5760:3397_1920x0_80_0_0_3ba8ca1eb687a650fbe18f5cbe8af06c.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Среди участников "Национальной Лотереи", ставших миллионерами в первом полугодии 2025 года, любители кошек встречаются в 3,3 раза чаще, чем собачники, посчитали для РИА Новости аналитики бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. "Это подтверждает статистика участников, выигравших от 1 миллиона рублей, у которых есть домашние животные: из них почти 77% - кошатники, а 23% - владельцы собак", - объяснили в компании. При этом домашних кошек в России всего вдвое больше, чем собак - 49,2 миллиона против 25,5 миллиона, показало исследование, которое провел в 2023 году "Центр изучения питания и благополучия животных". Многие уверены, что удачу в лотерее им принесли именно питомцы. Так, например, юрист Надежда из Тюменской области выиграла 21,9 миллиона рублей в онлайн-лотерее "Супер 8" после того, как подобрала на улице рыжего котенка. "Рыжий - к деньгам", - рассказала она. Котенка решили назвать Фартом, и теперь он будет счастливым талисманом семьи. Ольга из Вологодской области выиграла почти 11 миллионов рублей - суперприз онлайн-лотереи "4х4". Накануне победы она заметила, что у ее любимых котов выпали усы, и она стала их собирать. "Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу", - отмечала женщина. Аналогичная история произошла с учительницей Луизой из Татарстана. Прочитав о победительнице, которая собирала кошачьи усы и выиграла суперприз "4х4", Луиза тоже положила выпавшие усы своей кошки в кошелек - и вскоре выиграла 1 миллион рублей в лотерее "Цветные шары". Продавец из города Коврова Владимирской области Елена выиграла 1 миллион рублей в моментальной лотерее "Раунд". Победительница уверена, что удачу ей принесли любимые кошки: "кто-то подбросил кошечку, я ее приютила, потом еще одну". "Хотя кошатники лидируют, среди миллионеров бренда есть и собачники. Александр, дежурный по станции из Красноярского края, выиграл 10 миллионов рублей и стал новым мультимиллионером благодаря онлайн-лотерее "Супер 8". За несколько дней до тиража Александр завел собаку", - отметили в компании. "Много счастливых совпадений стало с тех пор, как появилась эта собака", - рассказал мужчина.

https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html

https://ria.ru/20250309/lotereya-2003925553.html

https://ria.ru/20250422/lotereya-2012656374.html

россия

тюменская область

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, тюменская область, вологодская область