https://ria.ru/20250717/losi-2029588438.html

Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг

Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг - РИА Новости, 17.07.2025

Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг

Двух лосей, которые не могут выбраться с территории водохранилища в Истре, планируется начать вызволять в четверг в случае, если животные не выйдут... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:40:00+03:00

2025-07-17T00:40:00+03:00

2025-07-17T00:40:00+03:00

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московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Двух лосей, которые не могут выбраться с территории водохранилища в Истре, планируется начать вызволять в четверг в случае, если животные не выйдут самостоятельно, рассказали РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области. Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация, что два лося не могут выбраться с территории водохранилища в поселке гидроузла имени Куйбышева в Истре. "Да, спасать будут, возможно завтра. Просто лишний раз не хотим их пугать, травмировать или вкалывать препараты. Но если к завтрашнему дню не выйдут - будем вытаскивать", - отметили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250314/los-2004911017.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

истра, московская область (подмосковье), общество