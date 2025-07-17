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Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг - РИА Новости, 17.07.2025
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Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг
Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг - РИА Новости, 17.07.2025
Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг
Двух лосей, которые не могут выбраться с территории водохранилища в Истре, планируется начать вызволять в четверг в случае, если животные не выйдут... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:40:00+03:00
2025-07-17T00:40:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Двух лосей, которые не могут выбраться с территории водохранилища в Истре, планируется начать вызволять в четверг в случае, если животные не выйдут самостоятельно, рассказали РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области. Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация, что два лося не могут выбраться с территории водохранилища в поселке гидроузла имени Куйбышева в Истре. "Да, спасать будут, возможно завтра. Просто лишний раз не хотим их пугать, травмировать или вкалывать препараты. Но если к завтрашнему дню не выйдут - будем вытаскивать", - отметили в пресс-службе ведомства.
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истра, московская область (подмосковье), общество
Истра, Московская область (Подмосковье), Общество
Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг

Двух лосей, застрявших на водохранилище в Истре, будут вызволять в четверг

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаЛось
Лось - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Лось. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Двух лосей, которые не могут выбраться с территории водохранилища в Истре, планируется начать вызволять в четверг в случае, если животные не выйдут самостоятельно, рассказали РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.
Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация, что два лося не могут выбраться с территории водохранилища в поселке гидроузла имени Куйбышева в Истре.
"Да, спасать будут, возможно завтра. Просто лишний раз не хотим их пугать, травмировать или вкалывать препараты. Но если к завтрашнему дню не выйдут - будем вытаскивать", - отметили в пресс-службе ведомства.
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