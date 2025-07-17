https://ria.ru/20250717/losi-2029588438.html
Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг
Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг - РИА Новости, 17.07.2025
Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг
Двух лосей, которые не могут выбраться с территории водохранилища в Истре, планируется начать вызволять в четверг в случае, если животные не выйдут... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:40:00+03:00
2025-07-17T00:40:00+03:00
2025-07-17T00:40:00+03:00
истра
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151619/00/1516190015_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_42eca26e8bec99aa4accadb18f06d39a.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Двух лосей, которые не могут выбраться с территории водохранилища в Истре, планируется начать вызволять в четверг в случае, если животные не выйдут самостоятельно, рассказали РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области. Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация, что два лося не могут выбраться с территории водохранилища в поселке гидроузла имени Куйбышева в Истре. "Да, спасать будут, возможно завтра. Просто лишний раз не хотим их пугать, травмировать или вкалывать препараты. Но если к завтрашнему дню не выйдут - будем вытаскивать", - отметили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250314/los-2004911017.html
истра
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151619/00/1516190015_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_75dde608480e7d00df3bf29b50d0ffbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
истра, московская область (подмосковье), общество
Истра, Московская область (Подмосковье), Общество
Лосей, застрявших на водохранилище в Истре, начнут спасать в четверг
Двух лосей, застрявших на водохранилище в Истре, будут вызволять в четверг