https://ria.ru/20250717/los-2029715514.html

В Истре специалисты приступили к спасению застрявших лосей

В Истре специалисты приступили к спасению застрявших лосей - РИА Новости, 17.07.2025

В Истре специалисты приступили к спасению застрявших лосей

Сотрудники профильных служб и ведомств приступили к спасению двух лосей, застрявших на территории Истринского водохранилища в Подмосковье, сообщает прокуратура... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:31:00+03:00

2025-07-17T15:31:00+03:00

2025-07-17T15:31:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

истра

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники профильных служб и ведомств приступили к спасению двух лосей, застрявших на территории Истринского водохранилища в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области. Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области рассказали РИА Новости, что двух лосей, которые не могут выбраться с территории водохранилища в Истре, планируется начать вызволять в четверг в случае, если животные не выйдут самостоятельно. "Истринской городской прокуратурой, комитетом лесного хозяйства Московской области во взаимодействии с сотрудниками МЧС в настоящее время принимаются меры по спасению животных", - говорится в сообщении. Истринская городская прокуратура взяла под контроль соблюдение специальными службами требований, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья животных, отметили в надзорном органе.

https://ria.ru/20250711/sud-2028553752.html

московская область (подмосковье)

истра

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происшествия, московская область (подмосковье), истра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)