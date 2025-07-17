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В Истре специалисты приступили к спасению застрявших лосей
В Истре специалисты приступили к спасению застрявших лосей - РИА Новости, 17.07.2025
В Истре специалисты приступили к спасению застрявших лосей
Сотрудники профильных служб и ведомств приступили к спасению двух лосей, застрявших на территории Истринского водохранилища в Подмосковье, сообщает прокуратура... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:31:00+03:00
2025-07-17T15:31:00+03:00
2025-07-17T15:31:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники профильных служб и ведомств приступили к спасению двух лосей, застрявших на территории Истринского водохранилища в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области. Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области рассказали РИА Новости, что двух лосей, которые не могут выбраться с территории водохранилища в Истре, планируется начать вызволять в четверг в случае, если животные не выйдут самостоятельно. "Истринской городской прокуратурой, комитетом лесного хозяйства Московской области во взаимодействии с сотрудниками МЧС в настоящее время принимаются меры по спасению животных", - говорится в сообщении. Истринская городская прокуратура взяла под контроль соблюдение специальными службами требований, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья животных, отметили в надзорном органе.
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происшествия, московская область (подмосковье), истра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истра, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Истре специалисты приступили к спасению застрявших лосей
В Подмосковье началось спасение лосей, застрявших на территории водохранилища