https://ria.ru/20250717/kurort-2029689514.html

Более 149 тыс туристов посетили Темрюкский район Кубани с начала 2025 года

Более 149 тыс туристов посетили Темрюкский район Кубани с начала 2025 года - РИА Новости, 17.07.2025

Более 149 тыс туристов посетили Темрюкский район Кубани с начала 2025 года

Более 149 тысяч туристов посетили Темрюкский район Кубани с начала 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Темрюкского района. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:39:00+03:00

2025-07-17T13:39:00+03:00

2025-07-17T13:39:00+03:00

краснодарский край

темрюкский район

россия

краснодарский край

курорт

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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Более 149 тысяч туристов посетили Темрюкский район Кубани с начала 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Темрюкского района. "Темрюкский район с начала 2025 года посетили более 149 тысяч туристов. В текущем году планируем принять не меньше гостей, чем в прошлом. Самый большой туристический поток ожидается в июле 2025 г. В последние годы ситуация на туристическом рынке складывается в пользу кубанских курортов: многие россияне, ранее предпочитавшие отдыхать за границей, теперь проводят отпуск в пределах нашей страны, и в первую очередь на морском побережье Краснодарского края", - говорится в сообщении. Отмечается также, что по состоянию на июль 2025 года, на территории Темрюкского района функционируют 444 средства размещения, из них 366 гостиниц и гостевых домов, 69 баз отдыха, 6 пансионатов, два детских учреждения и один санаторий. Помимо 9 пляжных территорий Черноморского побережья, попавших в зону ЧС, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, в Темрюкском районе функционируют 32 благоустроенные пляжные территории на Азовском побережье. Кроме того, как рассказали в пресс-службе администрации района, для туристов совместно с турфирмами разрабатываются новые маршруты. На сегодняшний день на территории района действует 43 объекта туристских показов, среди них этнические и музейные комплексы, природные зоны, фермы и винодельни. Здесь же находятся самые крупные в России ресурсы вулканических грязей. На территории полуострова около 40 природных грязевых вулканов, среди них ресурсы иловых сероводородных грязей и месторождения сопочных псевдовулканических грязей, оборудованные для туристов вулканы. Многие источники при этом находятся в открытом доступе для туристов. Летом на территории района можно застать цветение лотосов, которые цветут только в июле и августе. Цветок индийского орденоносного лотоса занесен в Красную Книгу, поэтому срывать их нельзя. Добраться до лотосов можно только вплавь по Казачьему Ерику, реке, которую вырыли казаки 200 лет назад. Как правило, на цветение можно попасть в конце июля. Большой популярностью среди туристов, как отметили в пресс-службе, пользуются винные туры, которые проходят в дегустационных залах ОАО АПФ "Фанагория", ООО "Кубанская винная компания", "Южная винная компания", ЗАО МПБК "Очаково", ООО "Кубань-Вино" и "Поместье Голубицкое", "Спасибенко", "Сухов". На многих экскурсиях туристы даже могут принять ванну с вином и ароматическими маслами в гидромассажных дубовых купелях. Гости знакомятся с современным винным производством, тоннелями для выдержки вин, пробуют вина в дегустационных залах.

https://ria.ru/20250717/gelendzhik-2029653847.html

https://ria.ru/20250717/kuban-2029644853.html

темрюкский район

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темрюкский район, россия, краснодарский край, курорт