https://ria.ru/20250717/kultura-2029602004.html
В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин
В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин - РИА Новости, 17.07.2025
В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин
В России планируют начать экранизацию произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и в кино, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:02:00+03:00
2025-07-17T04:02:00+03:00
2025-07-17T04:02:00+03:00
культура
россия
сергей степашин
владимир машков
российский книжный союз
культура
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В России планируют начать экранизацию произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и в кино, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин "Мы сейчас подписали соглашение с Владимиром Машковым, вы знаете, прекрасный артист, актер. И главный режиссер теперь двух театров – "Табакерки" и "Современника". И он возглавляет Союз театральных деятелей, которому будет в следующем году 150 лет. Мы с РКС подписали соглашение с тем, чтобы экранизировать, может быть, уже современных авторов на сцене, а потом в кино. Это тоже очень интересно и важно", - сказал он.
https://ria.ru/20250717/stepashin-2029594767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей степашин, владимир машков, российский книжный союз, культура
Культура, Россия, Сергей Степашин, Владимир Машков, Российский Книжный Союз, Культура
В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин
Степашин: в России планируют экранизировать произведения современных авторов