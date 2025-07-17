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В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин - РИА Новости, 17.07.2025
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Культура
 
04:02 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kultura-2029602004.html
В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин
В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин - РИА Новости, 17.07.2025
В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин
В России планируют начать экранизацию произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и в кино, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:02:00+03:00
2025-07-17T04:02:00+03:00
культура
россия
сергей степашин
владимир машков
российский книжный союз
культура
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В России планируют начать экранизацию произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и в кино, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин "Мы сейчас подписали соглашение с Владимиром Машковым, вы знаете, прекрасный артист, актер. И главный режиссер теперь двух театров – "Табакерки" и "Современника". И он возглавляет Союз театральных деятелей, которому будет в следующем году 150 лет. Мы с РКС подписали соглашение с тем, чтобы экранизировать, может быть, уже современных авторов на сцене, а потом в кино. Это тоже очень интересно и важно", - сказал он.
https://ria.ru/20250717/stepashin-2029594767.html
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россия, сергей степашин, владимир машков, российский книжный союз, культура
Культура, Россия, Сергей Степашин, Владимир Машков, Российский Книжный Союз, Культура
В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин

Степашин: в России планируют экранизировать произведения современных авторов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр РФ Сергей Степашин
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В России планируют начать экранизацию произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и в кино, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин
"Мы сейчас подписали соглашение с Владимиром Машковым, вы знаете, прекрасный артист, актер. И главный режиссер теперь двух театров – "Табакерки" и "Современника". И он возглавляет Союз театральных деятелей, которому будет в следующем году 150 лет. Мы с РКС подписали соглашение с тем, чтобы экранизировать, может быть, уже современных авторов на сцене, а потом в кино. Это тоже очень интересно и важно", - сказал он.
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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КультураРоссияСергей СтепашинВладимир МашковРоссийский Книжный СоюзКультура
 
 
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