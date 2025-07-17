https://ria.ru/20250717/kultura-2029602004.html

В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин

В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин - РИА Новости, 17.07.2025

В России планируют экранизировать современные произведения, заявил Степашин

В России планируют начать экранизацию произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и в кино, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T04:02:00+03:00

2025-07-17T04:02:00+03:00

2025-07-17T04:02:00+03:00

культура

россия

сергей степашин

владимир машков

российский книжный союз

культура

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В России планируют начать экранизацию произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и в кино, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин "Мы сейчас подписали соглашение с Владимиром Машковым, вы знаете, прекрасный артист, актер. И главный режиссер теперь двух театров – "Табакерки" и "Современника". И он возглавляет Союз театральных деятелей, которому будет в следующем году 150 лет. Мы с РКС подписали соглашение с тем, чтобы экранизировать, может быть, уже современных авторов на сцене, а потом в кино. Это тоже очень интересно и важно", - сказал он.

https://ria.ru/20250717/stepashin-2029594767.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей степашин, владимир машков, российский книжный союз, культура