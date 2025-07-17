https://ria.ru/20250717/kuban-2029784807.html

На Кубани ликвидировали открытое горение 30 гектаров пшеницы

На Кубани ликвидировали открытое горение 30 гектаров пшеницы - РИА Новости, 17.07.2025

На Кубани ликвидировали открытое горение 30 гектаров пшеницы

Открытое горение 30 гектаров загоревшейся пшеницы и стерни на площади 1 гектар в станице Раздольной на Кубани ликвидировано, сообщили журналистам в главном... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:42:00+03:00

2025-07-17T19:42:00+03:00

2025-07-17T19:42:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Открытое горение 30 гектаров загоревшейся пшеницы и стерни на площади 1 гектар в станице Раздольной на Кубани ликвидировано, сообщили журналистам в главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю. "В 18.47 (совпадает с мск) ликвидация открытого горения, площадь пожара не изменилась", - говорится в сообщении. В четверг в краевом управлении МЧС журналистам сообщили о возгорании 30 гектаров пшеницы и 1 гектара стерни в станице Раздольной в Краснодарском крае. К тушению пожара были привлечены четыре автоцистерны, три трактора и одна водовозка. Предварительная причина пожара - поджог, уточняли ранее в краевом управлении МЧС.

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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)