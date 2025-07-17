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Губернатор Кубани поручил обустроить дороги в Красноармейском районе
Губернатор Кубани поручил обустроить дороги в Красноармейском районе - РИА Новости, 17.07.2025
Губернатор Кубани поручил обустроить дороги в Красноармейском районе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил благоустроить дороги и парковку в Красноармейском районе на рабочей встрече с жителями... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:20:00+03:00
2025-07-17T11:20:00+03:00
2025-07-17T11:20:00+03:00
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КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил благоустроить дороги и парковку в Красноармейском районе на рабочей встрече с жителями муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации региона. Губернатор дал ответ на сообщение местной жительницы о том, что на въезде в хутор Протички необходимы тротуар и остановка. Сообщается, что эту работу он поручил муниципалитету завершить к середине 2027 года. "Жители должны комфортно, а, главное, безопасно передвигаться как на собственном, так и на общественном транспорте. Необходимо обустроить пешеходные переходы, установить дорожные знаки и, конечно, остановочные комплексы", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи, его слова приводит пресс-служба. Глава Кубани отреагировал на сообщения местных жителей о том, что в станице Марьянской отсутствует благоустроенная дорога к детскому саду, а у детсада №4 станицы Ивановской отсутствует парковка. Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать дорогу к детскому саду в Марьянской, заменив гравийное покрытие на асфальт, а у дошкольного учреждения в Ивановской обустроить парковочные места. Работы необходимо завершить до конца 2025 года.
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вениамин кондратьев, красноармейский район, краснодарский край
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Красноармейский район, Краснодарский край
Губернатор Кубани поручил обустроить дороги в Красноармейском районе
Губернатор Кубани поручил обустроить дороги и парковку в Красноармейском районе
КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил благоустроить дороги и парковку в Красноармейском районе на рабочей встрече с жителями муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации региона.
Губернатор дал ответ на сообщение местной жительницы о том, что на въезде в хутор Протички необходимы тротуар и остановка. Сообщается, что эту работу он поручил муниципалитету завершить к середине 2027 года.
"Жители должны комфортно, а, главное, безопасно передвигаться как на собственном, так и на общественном транспорте. Необходимо обустроить пешеходные переходы, установить дорожные знаки и, конечно, остановочные комплексы", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи, его слова приводит пресс-служба.
Глава Кубани отреагировал на сообщения местных жителей о том, что в станице Марьянской отсутствует благоустроенная дорога к детскому саду, а у детсада №4 станицы Ивановской отсутствует парковка.
Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать дорогу к детскому саду в Марьянской, заменив гравийное покрытие на асфальт, а у дошкольного учреждения в Ивановской обустроить парковочные места. Работы необходимо завершить до конца 2025 года.