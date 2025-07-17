https://ria.ru/20250717/kreml-2029691778.html

В Успенском соборе показали отреставрированную икону "Страшный суд"

В Успенском соборе показали отреставрированную икону "Страшный суд" - РИА Новости, 17.07.2025

В Успенском соборе показали отреставрированную икону "Страшный суд"

Древнюю икону "Страшный суд" представили в Успенском соборе Музеев Московского Кремля после почти девятилетней реставрации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:47:00+03:00

2025-07-17T13:47:00+03:00

2025-07-17T13:47:00+03:00

религия

успенский собор московского кремля

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Древнюю икону "Страшный суд" представили в Успенском соборе Музеев Московского Кремля после почти девятилетней реставрации, передает корреспондент РИА Новости. "В 2016 году икона "Страшный суд", которая находилась здесь, в Успенском соборе, попала в реставрацию… Как нам кажется, удалось получить абсолютно новые данные об этой иконе и серьезно уточнить датировку этой иконы. Датировка этой иконы – это конец XIV – начало XV века - время расцвета древнерусской живописи. Это время, когда здесь работал Андрей Рублев, а также греческие мастера, которые в это время очень активно приезжали на Русь", - рассказала журналистам гендиректор музея Елена Гагарина. Так, ведущий художник-реставратор Лариса Гущина на протяжении почти девяти лет работала над раскрытием иконы. Проведенные работы и исследования дали богатый материал для продолжения научного изучения иконы. Например, при проведении исследований живописи иконы в инфракрасном и рентгеновском спектре были обнаружены ранее неизвестные фрагменты авторской живописи. "Подводя итоги проведенной реставрации, можно сказать, что реставрация выполнена на высочайшем научном уровне, с использованием современных методик и средств. Все решения по реставрационным методикам принимались коллегиально на реставрационных советах и реставрационных комиссиях. Реставратор, помимо практической работы, провел очень глубокое научное исследование памятника. Теперь, когда икона раскрыта, мы в полной мере можем судить о колорите и характере раскрытой живописи, о сохранности красочного слоя, а также об истории бытования памятника", - сказала художник-реставратор Елена Юдина. Сюжет иконы восходит к целому комплексу текстов Ветхого и Нового Заветов. В символическом виде представлена кульминация земной человеческой истории – конец времен и второе пришествие Спасителя, во время которого должен состояться последний суд над всем человечеством.

https://ria.ru/20250704/ikona-1880761350.html

https://ria.ru/20250306/vystavka-2003215114.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

успенский собор московского кремля, москва