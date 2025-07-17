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В Успенском соборе показали отреставрированную икону "Страшный суд" - РИА Новости, 17.07.2025
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Религия
 
13:47 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kreml-2029691778.html
В Успенском соборе показали отреставрированную икону "Страшный суд"
В Успенском соборе показали отреставрированную икону "Страшный суд" - РИА Новости, 17.07.2025
В Успенском соборе показали отреставрированную икону "Страшный суд"
Древнюю икону "Страшный суд" представили в Успенском соборе Музеев Московского Кремля после почти девятилетней реставрации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:47:00+03:00
2025-07-17T13:47:00+03:00
религия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Древнюю икону "Страшный суд" представили в Успенском соборе Музеев Московского Кремля после почти девятилетней реставрации, передает корреспондент РИА Новости. "В 2016 году икона "Страшный суд", которая находилась здесь, в Успенском соборе, попала в реставрацию… Как нам кажется, удалось получить абсолютно новые данные об этой иконе и серьезно уточнить датировку этой иконы. Датировка этой иконы – это конец XIV – начало XV века - время расцвета древнерусской живописи. Это время, когда здесь работал Андрей Рублев, а также греческие мастера, которые в это время очень активно приезжали на Русь", - рассказала журналистам гендиректор музея Елена Гагарина. Так, ведущий художник-реставратор Лариса Гущина на протяжении почти девяти лет работала над раскрытием иконы. Проведенные работы и исследования дали богатый материал для продолжения научного изучения иконы. Например, при проведении исследований живописи иконы в инфракрасном и рентгеновском спектре были обнаружены ранее неизвестные фрагменты авторской живописи. "Подводя итоги проведенной реставрации, можно сказать, что реставрация выполнена на высочайшем научном уровне, с использованием современных методик и средств. Все решения по реставрационным методикам принимались коллегиально на реставрационных советах и реставрационных комиссиях. Реставратор, помимо практической работы, провел очень глубокое научное исследование памятника. Теперь, когда икона раскрыта, мы в полной мере можем судить о колорите и характере раскрытой живописи, о сохранности красочного слоя, а также об истории бытования памятника", - сказала художник-реставратор Елена Юдина. Сюжет иконы восходит к целому комплексу текстов Ветхого и Нового Заветов. В символическом виде представлена кульминация земной человеческой истории – конец времен и второе пришествие Спасителя, во время которого должен состояться последний суд над всем человечеством.
https://ria.ru/20250704/ikona-1880761350.html
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успенский собор московского кремля, москва
Религия, Успенский собор Московского Кремля, Москва
В Успенском соборе показали отреставрированную икону "Страшный суд"

В Успенском соборе показали икону "Страшный суд" после девятилетней реставрации

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и реставратор Елена Юдина на презентации отреставрированной иконы "Страшный суд" в Успенском соборе Московского Кремля
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и реставратор Елена Юдина на презентации отреставрированной иконы Страшный суд в Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и реставратор Елена Юдина на презентации отреставрированной иконы "Страшный суд" в Успенском соборе Московского Кремля
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Древнюю икону "Страшный суд" представили в Успенском соборе Музеев Московского Кремля после почти девятилетней реставрации, передает корреспондент РИА Новости.
"В 2016 году икона "Страшный суд", которая находилась здесь, в Успенском соборе, попала в реставрацию… Как нам кажется, удалось получить абсолютно новые данные об этой иконе и серьезно уточнить датировку этой иконы. Датировка этой иконы – это конец XIV – начало XV века - время расцвета древнерусской живописи. Это время, когда здесь работал Андрей Рублев, а также греческие мастера, которые в это время очень активно приезжали на Русь", - рассказала журналистам гендиректор музея Елена Гагарина.
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Так, ведущий художник-реставратор Лариса Гущина на протяжении почти девяти лет работала над раскрытием иконы. Проведенные работы и исследования дали богатый материал для продолжения научного изучения иконы. Например, при проведении исследований живописи иконы в инфракрасном и рентгеновском спектре были обнаружены ранее неизвестные фрагменты авторской живописи.
"Подводя итоги проведенной реставрации, можно сказать, что реставрация выполнена на высочайшем научном уровне, с использованием современных методик и средств. Все решения по реставрационным методикам принимались коллегиально на реставрационных советах и реставрационных комиссиях. Реставратор, помимо практической работы, провел очень глубокое научное исследование памятника. Теперь, когда икона раскрыта, мы в полной мере можем судить о колорите и характере раскрытой живописи, о сохранности красочного слоя, а также об истории бытования памятника", - сказала художник-реставратор Елена Юдина.
Сюжет иконы восходит к целому комплексу текстов Ветхого и Нового Заветов. В символическом виде представлена кульминация земной человеческой истории – конец времен и второе пришествие Спасителя, во время которого должен состояться последний суд над всем человечеством.
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