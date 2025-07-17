https://ria.ru/20250717/kreml-2029672348.html

Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков

Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2025

Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков

Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:47:00+03:00

2025-07-17T12:47:00+03:00

2025-07-17T12:47:00+03:00

сша

россия

москва

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. "Мы продолжаем анализировать эти заявления", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250717/putin-2029670723.html

сша

россия

москва

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2025

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сша, россия, москва, дональд трамп, дмитрий песков