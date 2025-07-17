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Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2025
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12:47 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kreml-2029672348.html
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2025
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков
Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:47:00+03:00
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сша
россия
москва
дональд трамп
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. "Мы продолжаем анализировать эти заявления", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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сша, россия, москва, дональд трамп, дмитрий песков
США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков

Песков: Кремль продолжает анализировать заявления Трампа

© Getty Images / Anadolu/Celal GunesДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
"Мы продолжаем анализировать эти заявления", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о реакции Путина на заявления Трампа
12:42
 
СШАРоссияМоскваДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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