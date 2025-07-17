https://ria.ru/20250717/krasnodar-2029643572.html
В Краснодаре отремонтировали около 2 тысяч многоэтажек за 11 лет
В Краснодаре отремонтировали около 2 тысяч многоэтажек за 11 лет - РИА Новости, 17.07.2025
В Краснодаре отремонтировали около 2 тысяч многоэтажек за 11 лет
Порядка двух тысяч многоквартирых домов капитально отремонтировали в столице Кубани за 11 лет по региональной программе, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:15:00+03:00
2025-07-17T11:15:00+03:00
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КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Порядка двух тысяч многоквартирых домов капитально отремонтировали в столице Кубани за 11 лет по региональной программе, сообщила пресс-служба администрации региона. Сообщается, что по региональной программе в этих домах выполнили около 2,9 тысячи видов работ. В основном это ремонт крыш и внутридомовых инженерных систем. В 437 многоквартирных домах заменили лифты. "Регпрограмма работает в Краснодарском крае с 2014 года. За это время отремонтированы тысячи многоквартирных домов, 1952 из них расположены в краевой столице. Работы по плану текущего года в самом разгаре. В Краснодаре завершены ремонты почти на ста объектах, еще более сотни домов в работе. Некоторые из них являются объектами культурного наследия", - сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, его слова приводит пресс-служба. Так, по данным пресс-службы администрации края, сейчас приводят в порядок крышу на центральной улице города Красной, 78. Здание 1958 года постройки сохранило формы, характерные для неоклассики советского периода, и контрастный по текстуре отделки фасад. В этом доме долгое время жил и работал известный советский композитор и заслуженный деятель искусств РСФСР Григорий Плотниченко. Новую кровлю делают на одной из центральных улиц города - на Рашпилевской, 55. Это здание построено как жилой доходный дом в середине 1910-х годов известным в то время купцом Георгием Азвестопуло. Сообщается и о факте комплексного преображения территории. Идет ремонт здания 1977 года постройки на улице Трудовой Славы, 10. Многоэтажка считается первой в СССР и в Европе. В 2025-м в доме отремонтируют крышу, системы электроснабжения и его знаменитый фасад. В процессе капремонта и соседние дома по улицам Игнатова, 6 и Трудовой Славы, 14. Всего, по данным пресс-службы, в этом году в Краснодаре работы по капитальному ремонту выполнят в 262 многоквартирниках, в том числе в 19 домах заменят 82 лифта.
https://ria.ru/20250707/dohody-2027747991.html
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краснодар, краснодарский край, многоэтажные дома, ремонт
Краснодарский край, Краснодар, Краснодарский край, Многоэтажные дома, Ремонт
В Краснодаре отремонтировали около 2 тысяч многоэтажек за 11 лет
Порядка 2 тыс многоэтажек капитально отремонтировали в столице Кубани за 11 лет
КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Порядка двух тысяч многоквартирых домов капитально отремонтировали в столице Кубани за 11 лет по региональной программе, сообщила пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что по региональной программе в этих домах выполнили около 2,9 тысячи видов работ. В основном это ремонт крыш и внутридомовых инженерных систем. В 437 многоквартирных домах заменили лифты.
"Регпрограмма работает в Краснодарском крае с 2014 года. За это время отремонтированы тысячи многоквартирных домов, 1952 из них расположены в краевой столице. Работы по плану текущего года в самом разгаре. В Краснодаре завершены ремонты почти на ста объектах, еще более сотни домов в работе. Некоторые из них являются объектами культурного наследия", - сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, его слова приводит пресс-служба.
Так, по данным пресс-службы администрации края, сейчас приводят в порядок крышу на центральной улице города Красной, 78. Здание 1958 года постройки сохранило формы, характерные для неоклассики советского периода, и контрастный по текстуре отделки фасад. В этом доме долгое время жил и работал известный советский композитор и заслуженный деятель искусств РСФСР Григорий Плотниченко.
Новую кровлю делают на одной из центральных улиц города - на Рашпилевской, 55. Это здание построено как жилой доходный дом в середине 1910-х годов известным в то время купцом Георгием Азвестопуло.
Сообщается и о факте комплексного преображения территории. Идет ремонт здания 1977 года постройки на улице Трудовой Славы, 10. Многоэтажка считается первой в СССР и в Европе. В 2025-м в доме отремонтируют крышу, системы электроснабжения и его знаменитый фасад. В процессе капремонта и соседние дома по улицам Игнатова, 6 и Трудовой Славы, 14.
Всего, по данным пресс-службы, в этом году в Краснодаре работы по капитальному ремонту выполнят в 262 многоквартирниках, в том числе в 19 домах заменят 82 лифта.