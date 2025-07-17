https://ria.ru/20250717/kozy-2029715218.html

Бутовских коз перевезли в Ступино

Бутовских коз перевезли в Ступино - РИА Новости, 17.07.2025

Бутовских коз перевезли в Ступино

"Бутовские козы" переехали в подмосковное Ступино, их вернут владельцу после выполнения ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:27:00+03:00

2025-07-17T15:27:00+03:00

2025-07-17T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Бутовские козы" переехали в подмосковное Ступино, их вернут владельцу после выполнения ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы. В комитете пояснили, что владелец уклонялся от исполнения требований суда, поэтому исполнение судебного решения было возложено на службу судебных приставов. Однако в ходе ведения исполнительного производства никакие действия владельцем животных также не принимались, и судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда. "Двадцатого июня 2025 года Зюзинский районный суд, рассмотрев заявление судебного пристава-исполнителя, вынес решение об изъятии животных и помещении их во временный пункт содержания. "Бутовские козы" перевезены в Ступино, где есть все условия для содержания мелкого рогатого скота. Животные будут находиться там до выполнения их владельцем ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что 12 июля силу решение суда об изъятии "бутовских коз" вступило в силу. Их владелец в течение длительного времени нарушал требования ветеринарных правил, допускал свободный выгул животных на территории района, что создавало большие неудобства для жителей и провоцировало опасность дорожно-транспортных происшествий. "Комитетом ветеринарии Москвы были приняты необходимые действия, чтобы жители Южного Бутова могли не беспокоиться за сохранность своего имущества и комфорт жизни в столице. Напомним, что свободный выгул коз на территории района владелец осуществлял в течение нескольких лет и, несмотря на жалобы жителей и предписания ветеринарной службы, отказывался решать проблему", - пояснили в комитете. Козы находились на свободном выпасе и не раз становились героями публикаций в СМИ и Telegram-каналах. Сообщалось, что они прыгают по машинам, объедают газоны и заходят в различные организации. Стадо принадлежит жителю частного сектора в Бутово пенсионеру Валерию Аникееву.

https://ria.ru/20250623/ural-2024878578.html

https://ria.ru/20230201/telenok-1848907553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ступино, москва, козы, общество