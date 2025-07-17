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Бутовских коз перевезли в Ступино - РИА Новости, 17.07.2025
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15:27 17.07.2025 (обновлено: 15:31 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/kozy-2029715218.html
Бутовских коз перевезли в Ступино
Бутовских коз перевезли в Ступино - РИА Новости, 17.07.2025
Бутовских коз перевезли в Ступино
"Бутовские козы" переехали в подмосковное Ступино, их вернут владельцу после выполнения ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:27:00+03:00
2025-07-17T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Бутовские козы" переехали в подмосковное Ступино, их вернут владельцу после выполнения ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы. В комитете пояснили, что владелец уклонялся от исполнения требований суда, поэтому исполнение судебного решения было возложено на службу судебных приставов. Однако в ходе ведения исполнительного производства никакие действия владельцем животных также не принимались, и судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда. "Двадцатого июня 2025 года Зюзинский районный суд, рассмотрев заявление судебного пристава-исполнителя, вынес решение об изъятии животных и помещении их во временный пункт содержания. "Бутовские козы" перевезены в Ступино, где есть все условия для содержания мелкого рогатого скота. Животные будут находиться там до выполнения их владельцем ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что 12 июля силу решение суда об изъятии "бутовских коз" вступило в силу. Их владелец в течение длительного времени нарушал требования ветеринарных правил, допускал свободный выгул животных на территории района, что создавало большие неудобства для жителей и провоцировало опасность дорожно-транспортных происшествий. "Комитетом ветеринарии Москвы были приняты необходимые действия, чтобы жители Южного Бутова могли не беспокоиться за сохранность своего имущества и комфорт жизни в столице. Напомним, что свободный выгул коз на территории района владелец осуществлял в течение нескольких лет и, несмотря на жалобы жителей и предписания ветеринарной службы, отказывался решать проблему", - пояснили в комитете. Козы находились на свободном выпасе и не раз становились героями публикаций в СМИ и Telegram-каналах. Сообщалось, что они прыгают по машинам, объедают газоны и заходят в различные организации. Стадо принадлежит жителю частного сектора в Бутово пенсионеру Валерию Аникееву.
https://ria.ru/20250623/ural-2024878578.html
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ступино, москва, козы, общество
Ступино, Москва, козы, Общество
Бутовских коз перевезли в Ступино

Бутовских коз перевезли в Ступино, их вернут после создания нужных условий

© Фото : соцсетиКозы в Бутово
Козы в Бутово - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : соцсети
Козы в Бутово. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Бутовские козы" переехали в подмосковное Ступино, их вернут владельцу после выполнения ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.
В комитете пояснили, что владелец уклонялся от исполнения требований суда, поэтому исполнение судебного решения было возложено на службу судебных приставов. Однако в ходе ведения исполнительного производства никакие действия владельцем животных также не принимались, и судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда.
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"Двадцатого июня 2025 года Зюзинский районный суд, рассмотрев заявление судебного пристава-исполнителя, вынес решение об изъятии животных и помещении их во временный пункт содержания. "Бутовские козы" перевезены в Ступино, где есть все условия для содержания мелкого рогатого скота. Животные будут находиться там до выполнения их владельцем ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что 12 июля силу решение суда об изъятии "бутовских коз" вступило в силу. Их владелец в течение длительного времени нарушал требования ветеринарных правил, допускал свободный выгул животных на территории района, что создавало большие неудобства для жителей и провоцировало опасность дорожно-транспортных происшествий.
"Комитетом ветеринарии Москвы были приняты необходимые действия, чтобы жители Южного Бутова могли не беспокоиться за сохранность своего имущества и комфорт жизни в столице.
Напомним, что свободный выгул коз на территории района владелец осуществлял в течение нескольких лет и, несмотря на жалобы жителей и предписания ветеринарной службы, отказывался решать проблему", - пояснили в комитете.
Козы находились на свободном выпасе и не раз становились героями публикаций в СМИ и Telegram-каналах. Сообщалось, что они прыгают по машинам, объедают газоны и заходят в различные организации. Стадо принадлежит жителю частного сектора в Бутово пенсионеру Валерию Аникееву.
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