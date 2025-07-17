Рейтинг@Mail.ru
В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:05 17.07.2025 (обновлено: 09:12 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/koshki-2029612105.html
В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО
В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО - РИА Новости, 17.07.2025
В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО
Трех котов из зоны СВО приняли на "службу" в Театр кошек Куклачева в Москве, специалисты начнут занятия с ними после карантина и адаптации, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:05:00+03:00
2025-07-17T09:12:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
россия
театр кошек куклачева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029620755_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_d4f19097a3b6cafe4788d712e802c1fc.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трех котов из зоны СВО приняли на "службу" в Театр кошек Куклачева в Москве, специалисты начнут занятия с ними после карантина и адаптации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. "Театр кошек Куклачева принял трех новых питомцев - их спасли с территорий, расположенных рядом с зоной специальной военной операции (СВО). Благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь. Котов вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что условия были сложные: приходилось отправлять животных вместе с гуманитарной помощью, в коробках, а порой даже на бронетехнике. Теперь они обрели дом в Москве. "Мы объединились с АНО "Кошкин дом", журналом "Питомцы" и группой компаний "ВИК", чтобы дать этим животным шанс начать все сначала. Благодаря совместным усилиям фронтовые кошки получили не просто крышу над головой, но и возможность стать частью чего-то большего", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева. В ведомстве уточнили, что после карантина и адаптации начнутся занятия с животными и специалисты определят, кто из них проявит способности к цирковому искусству.
https://ria.ru/20240906/koshki-1971028439.html
https://ria.ru/20231005/sobaka-1900594111.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029620755_258:0:1325:800_1920x0_80_0_0_89c3a9366859eef3791efc59b646aa5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, театр кошек куклачева
Хорошие новости, Общество, Москва, Россия, Театр кошек Куклачева
В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО

Трех котов из зоны СВО приняли на "службу" в Театр кошек Куклачева в Москве

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыВ Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО
В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трех котов из зоны СВО приняли на "службу" в Театр кошек Куклачева в Москве, специалисты начнут занятия с ними после карантина и адаптации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
"Театр кошек Куклачева принял трех новых питомцев - их спасли с территорий, расположенных рядом с зоной специальной военной операции (СВО). Благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь. Котов вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики", - рассказали в пресс-службе.
Кошки из Астраханской области служат в десантно-штурмовом полку в зоне СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Астраханской области рассказали о кошках, которые "служат" в зоне СВО
6 сентября 2024, 12:51
Там отметили, что условия были сложные: приходилось отправлять животных вместе с гуманитарной помощью, в коробках, а порой даже на бронетехнике. Теперь они обрели дом в Москве.
"Мы объединились с АНО "Кошкин дом", журналом "Питомцы" и группой компаний "ВИК", чтобы дать этим животным шанс начать все сначала. Благодаря совместным усилиям фронтовые кошки получили не просто крышу над головой, но и возможность стать частью чего-то большего", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева.
В ведомстве уточнили, что после карантина и адаптации начнутся занятия с животными и специалисты определят, кто из них проявит способности к цирковому искусству.
Боец ОМОН из зоны СВО со спасенной собакой - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Боец ОМОН вернулся из зоны СВО в Иркутск со спасенной собакой
5 октября 2023, 09:27
 
Хорошие новостиОбществоМоскваРоссияТеатр кошек Куклачева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала