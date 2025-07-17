В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО
Трех котов из зоны СВО приняли на "службу" в Театр кошек Куклачева в Москве
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыВ Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО
В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трех котов из зоны СВО приняли на "службу" в Театр кошек Куклачева в Москве, специалисты начнут занятия с ними после карантина и адаптации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
"Театр кошек Куклачева принял трех новых питомцев - их спасли с территорий, расположенных рядом с зоной специальной военной операции (СВО). Благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь. Котов вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики", - рассказали в пресс-службе.
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Там отметили, что условия были сложные: приходилось отправлять животных вместе с гуманитарной помощью, в коробках, а порой даже на бронетехнике. Теперь они обрели дом в Москве.
"Мы объединились с АНО "Кошкин дом", журналом "Питомцы" и группой компаний "ВИК", чтобы дать этим животным шанс начать все сначала. Благодаря совместным усилиям фронтовые кошки получили не просто крышу над головой, но и возможность стать частью чего-то большего", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева.
В ведомстве уточнили, что после карантина и адаптации начнутся занятия с животными и специалисты определят, кто из них проявит способности к цирковому искусству.
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