https://ria.ru/20250717/koshki-2029612105.html

В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО

В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО - РИА Новости, 17.07.2025

В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО

Трех котов из зоны СВО приняли на "службу" в Театр кошек Куклачева в Москве, специалисты начнут занятия с ними после карантина и адаптации, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:05:00+03:00

2025-07-17T07:05:00+03:00

2025-07-17T09:12:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трех котов из зоны СВО приняли на "службу" в Театр кошек Куклачева в Москве, специалисты начнут занятия с ними после карантина и адаптации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. "Театр кошек Куклачева принял трех новых питомцев - их спасли с территорий, расположенных рядом с зоной специальной военной операции (СВО). Благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь. Котов вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что условия были сложные: приходилось отправлять животных вместе с гуманитарной помощью, в коробках, а порой даже на бронетехнике. Теперь они обрели дом в Москве. "Мы объединились с АНО "Кошкин дом", журналом "Питомцы" и группой компаний "ВИК", чтобы дать этим животным шанс начать все сначала. Благодаря совместным усилиям фронтовые кошки получили не просто крышу над головой, но и возможность стать частью чего-то большего", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева. В ведомстве уточнили, что после карантина и адаптации начнутся занятия с животными и специалисты определят, кто из них проявит способности к цирковому искусству.

https://ria.ru/20240906/koshki-1971028439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, театр кошек куклачева