https://ria.ru/20250717/korgi-2029706571.html

На Украине корги попыталась защитить хозяина от мобилизации

На Украине корги попыталась защитить хозяина от мобилизации - РИА Новости, 17.07.2025

На Украине корги попыталась защитить хозяина от мобилизации

Украинское издание "Страна.ua" показало кадры силовой мобилизации во Львове, на которых собака попыталась помешать сотрудникам военкомата затолкать своего... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:46:00+03:00

2025-07-17T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" показало кадры силовой мобилизации во Львове, на которых собака попыталась помешать сотрудникам военкомата затолкать своего хозяина в автомобиль."Мужчину с корги выволокли из парадного и засунули в бусик", — говорится в публикации.На кадрах видно, как собака бегает вокруг хозяина, залезая на него и пытаясь помешать двум мужчинам в форме, волокущим его по земле. В конце концов местного жителя затолкали в машину и увезли, а собака осталась с очевидцами.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029653289.html

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Корги пытается защитить хозяина от мобилизации во Львове Корги пытается защитить хозяина от мобилизации во Львове 2025-07-17T14:46 true PT0M28S

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украина, в мире, львов, вооруженные силы украины