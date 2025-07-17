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В Госдуме призвали власти Крыма отменить концерт группы "Тату" - РИА Новости, 17.07.2025
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Шоубиз
 
00:00 17.07.2025 (обновлено: 00:36 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/kontsert-2029585720.html
В Госдуме призвали власти Крыма отменить концерт группы "Тату"
В Госдуме призвали власти Крыма отменить концерт группы "Тату" - РИА Новости, 17.07.2025
В Госдуме призвали власти Крыма отменить концерт группы "Тату"
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращения главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю госсовета республики Крым Владимиру... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:00:00+03:00
2025-07-17T00:36:00+03:00
шоубиз
общество
республика крым
елена катина
юлия волкова
тату
сергей аксенов (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращения главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю госсовета республики Крым Владимиру Константинову с призывом предотвратить проведение концерта группы "Тату" в регионе, документы имеются в расположении РИА Новости. Ранее пресс-служба одной из солисток группы "Тату" Елены Катиной сообщила РИА Новости, что она и Юлия Волкова снова выступят вместе, ближайший совместный концерт состоится в Ялте 19 июля. "В целях исключения возможности нарушения российского законодательства, убедительно просим вас, уважаемый Сергей Валерьевич, дать поручение в срочном порядке разобраться в сложившейся ситуации и предотвратить проведение концерта группы "Тату" на территории Республики Крым", - сказано в обращении на имя Аксёнова. Парламентарий в обращении к Константинову призвала исключить в будущем возможности инициирования мероприятий с участием подобных артистов. Как отмечает Останина, провокационные песни, которые составляли основу репертуара группы на пике популярности в 2000-х годах, противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также подпадают под запреты, установленные российским законодательством.
https://ria.ru/20250304/tatu-2003018824.html
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общество, республика крым, елена катина, юлия волкова, тату, сергей аксенов (политик), госдума рф, музыка
Шоубиз, Общество, Республика Крым, Елена Катина, Юлия Волкова, Тату, Сергей Аксенов (политик), Госдума РФ, Музыка
В Госдуме призвали власти Крыма отменить концерт группы "Тату"

Депутат Останина призвала Аксенова отменить концерт группы "Тату" в Крыму

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСолистки группы t.A.T.u. Лена Катина и Юлия Волкова
Солистки группы t.A.T.u. Лена Катина и Юлия Волкова - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Солистки группы t.A.T.u. Лена Катина и Юлия Волкова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращения главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю госсовета республики Крым Владимиру Константинову с призывом предотвратить проведение концерта группы "Тату" в регионе, документы имеются в расположении РИА Новости.
Ранее пресс-служба одной из солисток группы "Тату" Елены Катиной сообщила РИА Новости, что она и Юлия Волкова снова выступят вместе, ближайший совместный концерт состоится в Ялте 19 июля.
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"В целях исключения возможности нарушения российского законодательства, убедительно просим вас, уважаемый Сергей Валерьевич, дать поручение в срочном порядке разобраться в сложившейся ситуации и предотвратить проведение концерта группы "Тату" на территории Республики Крым", - сказано в обращении на имя Аксёнова.
Парламентарий в обращении к Константинову призвала исключить в будущем возможности инициирования мероприятий с участием подобных артистов.
Как отмечает Останина, провокационные песни, которые составляли основу репертуара группы на пике популярности в 2000-х годах, противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также подпадают под запреты, установленные российским законодательством.
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ШоубизОбществоРеспублика КрымЕлена КатинаЮлия ВолковаТатуСергей Аксенов (политик)Госдума РФМузыка
 
 
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