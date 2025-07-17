https://ria.ru/20250717/kontsert-2029585720.html

В Госдуме призвали власти Крыма отменить концерт группы "Тату"

В Госдуме призвали власти Крыма отменить концерт группы "Тату" - РИА Новости, 17.07.2025

В Госдуме призвали власти Крыма отменить концерт группы "Тату"

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращения главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю госсовета республики Крым Владимиру... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:00:00+03:00

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шоубиз

общество

республика крым

елена катина

юлия волкова

тату

сергей аксенов (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращения главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю госсовета республики Крым Владимиру Константинову с призывом предотвратить проведение концерта группы "Тату" в регионе, документы имеются в расположении РИА Новости. Ранее пресс-служба одной из солисток группы "Тату" Елены Катиной сообщила РИА Новости, что она и Юлия Волкова снова выступят вместе, ближайший совместный концерт состоится в Ялте 19 июля. "В целях исключения возможности нарушения российского законодательства, убедительно просим вас, уважаемый Сергей Валерьевич, дать поручение в срочном порядке разобраться в сложившейся ситуации и предотвратить проведение концерта группы "Тату" на территории Республики Крым", - сказано в обращении на имя Аксёнова. Парламентарий в обращении к Константинову призвала исключить в будущем возможности инициирования мероприятий с участием подобных артистов. Как отмечает Останина, провокационные песни, которые составляли основу репертуара группы на пике популярности в 2000-х годах, противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также подпадают под запреты, установленные российским законодательством.

https://ria.ru/20250304/tatu-2003018824.html

https://ria.ru/20250627/babkina-2025834227.html

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общество, республика крым, елена катина, юлия волкова, тату, сергей аксенов (политик), госдума рф, музыка