https://ria.ru/20250717/kontakt-2029691952.html

Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков

Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2025

Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков

Россия ведет контакты с украинской стороной по линии помощника главы государства Владимира Мединского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:48:00+03:00

2025-07-17T13:48:00+03:00

2025-07-17T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия ведет контакты с украинской стороной по линии помощника главы государства Владимира Мединского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли основания полагать, что нынешний уход Украины от переговоров, это такое же подстрекательство со стороны Запада, как это было в 2022 году. "Не могу ответить на этот вопрос. Мы не знаем. У нас осуществляются контакты (с Украиной - ред.) по линии Мединского с его визави", - сказал он. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.

https://ria.ru/20250717/data-2029672093.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, дмитрий песков