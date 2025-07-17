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Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2025
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13:48 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kontakt-2029691952.html
Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков
Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2025
Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков
Россия ведет контакты с украинской стороной по линии помощника главы государства Владимира Мединского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:48:00+03:00
2025-07-17T13:48:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия ведет контакты с украинской стороной по линии помощника главы государства Владимира Мединского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли основания полагать, что нынешний уход Украины от переговоров, это такое же подстрекательство со стороны Запада, как это было в 2022 году. "Не могу ответить на этот вопрос. Мы не знаем. У нас осуществляются контакты (с Украиной - ред.) по линии Мединского с его визави", - сказал он. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков

Песков: РФ ведет контакты с Украиной по линии Мединского с его визави

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия ведет контакты с украинской стороной по линии помощника главы государства Владимира Мединского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли основания полагать, что нынешний уход Украины от переговоров, это такое же подстрекательство со стороны Запада, как это было в 2022 году.
"Не могу ответить на этот вопрос. Мы не знаем. У нас осуществляются контакты (с Украиной - ред.) по линии Мединского с его визави", - сказал он.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Песков: дату новой встречи России и Украины определят после обмена телами
12:47
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийДмитрий Песков
 
 
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