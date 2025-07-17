https://ria.ru/20250717/kontakt-2029691952.html
Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков
Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2025
Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков
Россия ведет контакты с украинской стороной по линии помощника главы государства Владимира Мединского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:48:00+03:00
2025-07-17T13:48:00+03:00
2025-07-17T13:48:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия ведет контакты с украинской стороной по линии помощника главы государства Владимира Мединского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли основания полагать, что нынешний уход Украины от переговоров, это такое же подстрекательство со стороны Запада, как это было в 2022 году. "Не могу ответить на этот вопрос. Мы не знаем. У нас осуществляются контакты (с Украиной - ред.) по линии Мединского с его визави", - сказал он. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
https://ria.ru/20250717/data-2029672093.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ecd51947a3e8901c3b62420fef8affaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
Россия ведет контакты с Украиной по линии Мединского, заявил Песков
Песков: РФ ведет контакты с Украиной по линии Мединского с его визави