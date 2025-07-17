https://ria.ru/20250717/kolumbiya-2029643239.html

Колумбия может присоединиться к конвенции против наемников, сообщил посол

Колумбия может присоединиться к конвенции против наемников, сообщил посол - РИА Новости, 17.07.2025

Колумбия может присоединиться к конвенции против наемников, сообщил посол

Рассмотрение колумбийским конгрессом вопроса о присоединении страны к конвенции о борьбе с наемничеством близится к завершению, заявил РИА Новости посол в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:15:00+03:00

2025-07-17T11:15:00+03:00

2025-07-17T11:15:00+03:00

в мире

колумбия

украина

богота

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Рассмотрение колумбийским конгрессом вопроса о присоединении страны к конвенции о борьбе с наемничеством близится к завершению, заявил РИА Новости посол в Боготе Николай Тавдумадзе. "По последним данным, внесенный местной дипслужбой на рассмотрение конгресса республики проект закона о присоединении к конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года ожидает своего четвертого, заключительного рассмотрения на пленарном заседании палаты представителей", - заявил он. Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250717/kolumbija-2029594975.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029356135.html

колумбия

украина

богота

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в мире, колумбия, украина, богота, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), министерство обороны рф (минобороны рф)