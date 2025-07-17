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Россия ждет от Колумбии борьбы с наемничеством, заявил Тавдумадзе - РИА Новости, 17.07.2025
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10:08 17.07.2025 (обновлено: 10:10 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/kolumbiya-2029629509.html
Россия ждет от Колумбии борьбы с наемничеством, заявил Тавдумадзе
Россия ждет от Колумбии борьбы с наемничеством, заявил Тавдумадзе - РИА Новости, 17.07.2025
Россия ждет от Колумбии борьбы с наемничеством, заявил Тавдумадзе
Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники, заявил РИА Новости посол в Боготе... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:08:00+03:00
2025-07-17T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники, заявил РИА Новости посол в Боготе Николай Тавдумадзе."Надеемся, что вскоре будут предприняты конкретные действия с целью положить конец этой порочной практике", - заявил он.Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250716/naemnik-2029442355.html
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029606913.html
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в мире, россия, колумбия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Колумбия, Вооруженные силы Украины
Россия ждет от Колумбии борьбы с наемничеством, заявил Тавдумадзе

Посол Тавдумадзе: РФ ждет от Колумбии шаги по борьбе с вербовкой наемников в ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники, заявил РИА Новости посол в Боготе Николай Тавдумадзе.
"Надеемся, что вскоре будут предприняты конкретные действия с целью положить конец этой порочной практике", - заявил он.
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Вчера, 12:50
Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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