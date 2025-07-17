https://ria.ru/20250717/kolumbiya-2029629509.html

Россия ждет от Колумбии борьбы с наемничеством, заявил Тавдумадзе

Россия ждет от Колумбии борьбы с наемничеством, заявил Тавдумадзе - РИА Новости, 17.07.2025

Россия ждет от Колумбии борьбы с наемничеством, заявил Тавдумадзе

Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники, заявил РИА Новости посол в Боготе... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:08:00+03:00

2025-07-17T10:08:00+03:00

2025-07-17T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники, заявил РИА Новости посол в Боготе Николай Тавдумадзе."Надеемся, что вскоре будут предприняты конкретные действия с целью положить конец этой порочной практике", - заявил он.Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250716/naemnik-2029442355.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029606913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, колумбия, вооруженные силы украины