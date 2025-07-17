https://ria.ru/20250717/kolumbiya-2029612283.html

Число колумбийских наемников в ВСУ остается на высоком уровне, заявил посол

Число колумбийских наемников в ВСУ остается на высоком уровне, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025

Число колумбийских наемников в ВСУ остается на высоком уровне, заявил посол

Численность граждан Колумбии, отправляющихся на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников, остается на высоком уровне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:06:00+03:00

2025-07-17T07:06:00+03:00

2025-07-17T07:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

колумбия

богота

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Численность граждан Колумбии, отправляющихся на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников, остается на высоком уровне, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе. "С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наемников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне", - сообщил он. Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250716/naemniki-2029356912.html

https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, колумбия, богота, николай тавдумадзе (посол рф в боготе )