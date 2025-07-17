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Число колумбийских наемников в ВСУ остается на высоком уровне, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kolumbiya-2029612283.html
Число колумбийских наемников в ВСУ остается на высоком уровне, заявил посол
Число колумбийских наемников в ВСУ остается на высоком уровне, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025
Число колумбийских наемников в ВСУ остается на высоком уровне, заявил посол
Численность граждан Колумбии, отправляющихся на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников, остается на высоком уровне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:06:00+03:00
2025-07-17T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
колумбия
богота
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Численность граждан Колумбии, отправляющихся на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников, остается на высоком уровне, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе. "С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наемников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне", - сообщил он. Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250716/naemniki-2029356912.html
https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html
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в мире, украина, колумбия, богота, николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Колумбия, Богота, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )
Число колумбийских наемников в ВСУ остается на высоком уровне, заявил посол

Посол Тавдумадзе: число колумбийцев, отправляющихся на Украину, остается высоким

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Численность граждан Колумбии, отправляющихся на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников, остается на высоком уровне, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.
"С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наемников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне", - сообщил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Бывшая жена убитого под Артемовском наемника пытается вернуть его собаку
Вчера, 03:05
Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Здание посольства России в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Колумбийцы ищут воевавших за ВСУ родственников через посольство России
10 июня, 07:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКолумбияБоготаНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )
 
 
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