Число колумбийских наемников в ВСУ остается на высоком уровне, заявил посол
Посол Тавдумадзе: число колумбийцев, отправляющихся на Украину, остается высоким
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Численность граждан Колумбии, отправляющихся на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников, остается на высоком уровне, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.
"С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наемников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне", - сообщил он.
Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.