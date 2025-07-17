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Президент Колумбии заявил о намерении прекратить отношения с НАТО - РИА Новости, 17.07.2025
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02:09 17.07.2025 (обновлено: 06:25 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/kolumbija-2029594975.html
Президент Колумбии заявил о намерении прекратить отношения с НАТО
Президент Колумбии заявил о намерении прекратить отношения с НАТО - РИА Новости, 17.07.2025
Президент Колумбии заявил о намерении прекратить отношения с НАТО
Колумбия должна отдалиться от НАТО, а также от европейских стран, участвующих в военной агрессии, заявил президент Густаво Петро, выступая на закрытии... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:09:00+03:00
2025-07-17T06:25:00+03:00
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МЕХИКО, 17 июл - РИА Новости. Колумбия должна отдалиться от НАТО, а также от европейских стран, участвующих в военной агрессии, заявил президент Густаво Петро, выступая на закрытии мероприятий Группы Гааги в Боготе. "Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет. И отношения с Европой - больше не могут строиться с теми европейскими правительствами, которые предают собственные народы и участвуют в бомбардировках", - сказал Петро, выступление которого транслировало в соцсетях правительство южноамериканской страны. По словам главы государства, Колумбия, которая считается одним из ключевых глобальных партнеров НАТО, не должна участвовать в альянсах, где армии "сбрасывают бомбы на детей". "Что мы делаем в НАТО? Разве не пришло время для создания другого военного альянса? (...) Это не армии свободы, это армии тьмы. А у нас должны быть армии света", - добавил Петро. Колумбийский лидер добавил, что в случае давления со стороны западных стран его страна найдёт поддержку в других регионах. "Если они введут против нас пошлины — что бы там ни было, — другие народы нам помогут и будут покупать нашу продукцию", - сказал политик. Ранее Петро уже критиковал израильские действия в секторе Газа, а также подверг сомнению политику колумбийского Минобороны, которое продолжает закупки израильского вооружения, несмотря на указ президента.
https://ria.ru/20250626/zapad-2025367008.html
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в мире, колумбия, богота, европа, густаво петро, нато
В мире, Колумбия, Богота, Европа, Густаво Петро, НАТО
Президент Колумбии заявил о намерении прекратить отношения с НАТО

Президент Колумбии Петро: страна должна отдалиться от НАТО

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МЕХИКО, 17 июл - РИА Новости. Колумбия должна отдалиться от НАТО, а также от европейских стран, участвующих в военной агрессии, заявил президент Густаво Петро, выступая на закрытии мероприятий Группы Гааги в Боготе.
"Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет. И отношения с Европой - больше не могут строиться с теми европейскими правительствами, которые предают собственные народы и участвуют в бомбардировках", - сказал Петро, выступление которого транслировало в соцсетях правительство южноамериканской страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
У альянса отвалилось тихоокеанское крыло
26 июня, 08:00
По словам главы государства, Колумбия, которая считается одним из ключевых глобальных партнеров НАТО, не должна участвовать в альянсах, где армии "сбрасывают бомбы на детей".
«
"Что мы делаем в НАТО? Разве не пришло время для создания другого военного альянса? (...) Это не армии свободы, это армии тьмы. А у нас должны быть армии света", - добавил Петро.
Колумбийский лидер добавил, что в случае давления со стороны западных стран его страна найдёт поддержку в других регионах.
"Если они введут против нас пошлины — что бы там ни было, — другие народы нам помогут и будут покупать нашу продукцию", - сказал политик.
Ранее Петро уже критиковал израильские действия в секторе Газа, а также подверг сомнению политику колумбийского Минобороны, которое продолжает закупки израильского вооружения, несмотря на указ президента.
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