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Киев пытается торговать памятью и историей, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:17 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kiev-2029813616.html
Киев пытается торговать памятью и историей, заявили в Госдуме
Киев пытается торговать памятью и историей, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.07.2025
Киев пытается торговать памятью и историей, заявили в Госдуме
Власти Украины в стремлении стереть всё, что связано с Россией, не гнушаются осквернением могил, это попытка торговать памятью и историей, заявила РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:17:00+03:00
2025-07-17T22:17:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Власти Украины в стремлении стереть всё, что связано с Россией, не гнушаются осквернением могил, это попытка торговать памятью и историей, заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Ранее мэр Львова Андрей Садовой выступил с предложением обменять 355 эксгумированных останков советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "Это попытка торговать памятью и историей. Такие действия выходят за все пределы человеческой морали. Сегодня мы видим, как в стремлении стереть всё, что связано с Россией, украинские власти уже не гнушаются осквернением могил. Это варварство", - сказала Занко. По ее словам, это окончательно демаскирует киевский режим, который строит свою идеологию на ненависти, а не на созидании. "Речь идет о подвигах людей, которые ценой своей жизни освобождали Европу от нацизма. Среди них - герой Советского Союза Николай Кузнецов, легендарный разведчик. Попытка превратить его останки и останки его боевых товарищей в предмет политического торга - это надругательство над историей и памятью народов", - добавила политик.
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в мире, россия, украина, львов, ольга занко, андрей садовой, николай кузнецов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Львов, Ольга Занко, Андрей Садовой, Николай Кузнецов, Госдума РФ
Киев пытается торговать памятью и историей, заявили в Госдуме

Депутат Занко: Киев пытается торговать памятью и историей

CC BY-SA 2.5 / Водник / Холм Славы во Львове
Холм Славы во Львове - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
CC BY-SA 2.5 / Водник /
Холм Славы во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Власти Украины в стремлении стереть всё, что связано с Россией, не гнушаются осквернением могил, это попытка торговать памятью и историей, заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой выступил с предложением обменять 355 эксгумированных останков советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
"Это попытка торговать памятью и историей. Такие действия выходят за все пределы человеческой морали. Сегодня мы видим, как в стремлении стереть всё, что связано с Россией, украинские власти уже не гнушаются осквернением могил. Это варварство", - сказала Занко.
По ее словам, это окончательно демаскирует киевский режим, который строит свою идеологию на ненависти, а не на созидании.
"Речь идет о подвигах людей, которые ценой своей жизни освобождали Европу от нацизма. Среди них - герой Советского Союза Николай Кузнецов, легендарный разведчик. Попытка превратить его останки и останки его боевых товарищей в предмет политического торга - это надругательство над историей и памятью народов", - добавила политик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛьвовОльга ЗанкоАндрей СадовойНиколай КузнецовГосдума РФ
 
 
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