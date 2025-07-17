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Хакеры, взломавшие аккаунт Митрошиной, могут получить до семи лет тюрьмы - РИА Новости, 18.07.2025
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23:44 17.07.2025 (обновлено: 10:01 18.07.2025)
https://ria.ru/20250717/khakery-2029823737.html
Хакеры, взломавшие аккаунт Митрошиной, могут получить до семи лет тюрьмы
Хакеры, взломавшие аккаунт Митрошиной, могут получить до семи лет тюрьмы - РИА Новости, 18.07.2025
Хакеры, взломавшие аккаунт Митрошиной, могут получить до семи лет тюрьмы
Хакеров, взломавших аккаунт блогера Александры Митрошиной в запрещенной в РФ сети Instagram*, если их поймают, могут привлечь к уголовной ответственности на... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-17T23:44:00+03:00
2025-07-18T10:01:00+03:00
происшествия
россия
москва
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Хакеров, взломавших аккаунт блогера Александры Митрошиной в запрещенной в РФ сети Instagram*, если их поймают, могут привлечь к уголовной ответственности на срок до семи лет лишения свободы, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. В четверг утром адвокат блогера Александры Митрошиной, которая находится под домашним арестом по делу об отмывании денег в особо крупном размере, Михаил Мушаилов сообщил РИА Новости, что защита написала заявление в полицию о взломе ее аккаунта в запрещенной в РФ сети Instagram. По словам юриста, ответственность за получение нелегитимного доступа к киберинформации установлена статьей 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Так, согласно законодательству, злоумышленнику грозит штраф до 200 тысяч рублей или даже тюремное заключение до двух лет. При этом Браун отметила, что преступник понесет наказание только если его деяния привели к неблагоприятным последствиям, например, к копированию, уничтожению, модификации или блокированию сведений. Она добавила, что наказание может быть жестче, если своими действиями злоумышленник причинил крупный ущерб потерпевшему или если преступление привело к тяжким последствиям. "Если преступление привело к тяжким последствиям, либо появилась угроза их наступления, то деяние наказывается в соответствии с четвертой частью статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления), за что преступника могут лишить свободы на срок до семи лет", - рассказала Браун. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В суде ее адвокат заявлял, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003706644.html
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происшествия, россия, москва, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Хакеры, взломавшие аккаунт Митрошиной, могут получить до семи лет тюрьмы

Юрист Браун: хакерам, взломавшим аккаунт Митрошиной, грозит до семи лет тюрьмы

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександра Митрошина в суде
Александра Митрошина в суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александра Митрошина в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Хакеров, взломавших аккаунт блогера Александры Митрошиной в запрещенной в РФ сети Instagram*, если их поймают, могут привлечь к уголовной ответственности на срок до семи лет лишения свободы, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
В четверг утром адвокат блогера Александры Митрошиной, которая находится под домашним арестом по делу об отмывании денег в особо крупном размере, Михаил Мушаилов сообщил РИА Новости, что защита написала заявление в полицию о взломе ее аккаунта в запрещенной в РФ сети Instagram.
Задержание блогера Александры Митрошиной - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Против блогера Митрошиной возбудили дело об отмывании средств
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По словам юриста, ответственность за получение нелегитимного доступа к киберинформации установлена статьей 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Так, согласно законодательству, злоумышленнику грозит штраф до 200 тысяч рублей или даже тюремное заключение до двух лет. При этом Браун отметила, что преступник понесет наказание только если его деяния привели к неблагоприятным последствиям, например, к копированию, уничтожению, модификации или блокированию сведений.
Она добавила, что наказание может быть жестче, если своими действиями злоумышленник причинил крупный ущерб потерпевшему или если преступление привело к тяжким последствиям.
«
"Если преступление привело к тяжким последствиям, либо появилась угроза их наступления, то деяние наказывается в соответствии с четвертой частью статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления), за что преступника могут лишить свободы на срок до семи лет", - рассказала Браун.
Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В суде ее адвокат заявлял, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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23 апреля, 11:23
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександра МитрошинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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