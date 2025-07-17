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ФАС выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники - РИА Новости, 17.07.2025
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10:38 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kartel-2029634389.html
ФАС выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники
ФАС выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники - РИА Новости, 17.07.2025
ФАС выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники для 11 регионов почти на 687 миллионов рублей, сообщили... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:38:00+03:00
2025-07-17T10:38:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники для 11 регионов почти на 687 миллионов рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники на сумму более 686 миллионов рублей. Результатом его реализации стало поддержание цен на торгах. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО "ТМЗ им. В.В. Воровского", ООО "Медгар Финанс" и ООО "Путевые машины", - говорится в сообщении. Отмечается, что торги проходили на поставку в 11 регионов транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта железнодорожных или трамвайных путей, машин для погрузки и транспортирования звеньев путей, материалов и перевозки людей и оборудования. Общая сумма начальной максимальной цены контрактов составила 686 695 874 рубля. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы по части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях. КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.
https://ria.ru/20250630/doroga-2026233915.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники

ФАС выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники на сумму 687 млн руб

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России. Архив
Здание ФАС России. Архив - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание ФАС России. Архив. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники для 11 регионов почти на 687 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.
"ФАС выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники на сумму более 686 миллионов рублей. Результатом его реализации стало поддержание цен на торгах. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО "ТМЗ им. В.В. Воровского", ООО "Медгар Финанс" и ООО "Путевые машины", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что торги проходили на поставку в 11 регионов транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта железнодорожных или трамвайных путей, машин для погрузки и транспортирования звеньев путей, материалов и перевозки людей и оборудования. Общая сумма начальной максимальной цены контрактов составила 686 695 874 рубля.
В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы по части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях.
КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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