https://ria.ru/20250717/karta-2029681099.html
В Ростовской области составили карту точек бесплатного Wi-Fi
В Ростовской области составили карту точек бесплатного Wi-Fi - РИА Новости, 17.07.2025
В Ростовской области составили карту точек бесплатного Wi-Fi
Карту с адресами точек бесплатного Wi-Fi составили в Ростовской области, на сегодняшний день в регионе 800 таких мест, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:12:00+03:00
2025-07-17T13:12:00+03:00
2025-07-17T13:12:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Карту с адресами точек бесплатного Wi-Fi составили в Ростовской области, на сегодняшний день в регионе 800 таких мест, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. С июня в Ростовской области систематически наблюдаются перебои в работе мобильного интернета, которые, по информации правительства региона, связаны с мерами безопасности из-за усилившихся атак беспилотников. "Много получаю обращений от жителей о доступности мобильного интернета. Поручил специалистам минцифры Ростовской области составить и разместить карту со всеми адресами точек бесплатного Wi-Fi", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он уточнил, что теперь на сайте "Геоинформационная система Ростовской области" можно найти точки, где Wi-Fi доступен всем. "В области более 800 таких мест и список обновляют... Прошу с пониманием отнестись к ситуации, когда интернет-соединение может быть временно отключено для обеспечения работы систем ПВО. Это делается для нашей с вами безопасности", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь , общество
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Общество
В Ростовской области составили карту точек бесплатного Wi-Fi
В Ростовской области составили карту с адресами точек бесплатного Wi-Fi