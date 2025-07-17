https://ria.ru/20250717/kaluga-2029588583.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения ввели в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:42:00+03:00
2025-07-17T00:42:00+03:00
2025-07-17T00:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
калуга
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Временные ограничения ввели в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250717/trevoga-2029588147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калуга, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов