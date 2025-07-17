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В Калининграде задержали организаторов незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 17.07.2025
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17:39 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kaliningrad-2029754850.html
В Калининграде задержали организаторов незаконной легализации мигрантов
В Калининграде задержали организаторов незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 17.07.2025
В Калининграде задержали организаторов незаконной легализации мигрантов
Деятельность организаторов незаконной легализации мигрантов пресечена в Калининграде, фигурантами уголовного дела стали четверо женщин и мужчина, сообщает... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:39:00+03:00
2025-07-17T17:39:00+03:00
происшествия
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россия
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл — РИА Новости. Деятельность организаторов незаконной легализации мигрантов пресечена в Калининграде, фигурантами уголовного дела стали четверо женщин и мужчина, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК. По версии следствия, с января 2024 по май 2025 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, организовали незаконное заключение фиктивных гражданско-правовых договоров с рядом иностранных граждан за денежное вознаграждение. Впоследствии эти сведения были переданы в миграционные органы, на основании чего иностранцы получили возможность незаконно оформить патент либо избежать аннулирования ранее выданных патентов, а органы миграционного учета были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами законодательства Российской Федерации. "В Калининграде пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции... Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (часть 3 статья 322.1 УК РФ). Фигурантами стали четверо женщин и мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. В настоящее время трем фигурантам предъявлено обвинение, по месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты паспорта иностранных граждан, иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательной базы.
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происшествия, калининград, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде задержали организаторов незаконной легализации мигрантов

В Калининграде завели дело на организаторов незаконной легализации мигрантов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл — РИА Новости. Деятельность организаторов незаконной легализации мигрантов пресечена в Калининграде, фигурантами уголовного дела стали четверо женщин и мужчина, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
По версии следствия, с января 2024 по май 2025 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, организовали незаконное заключение фиктивных гражданско-правовых договоров с рядом иностранных граждан за денежное вознаграждение. Впоследствии эти сведения были переданы в миграционные органы, на основании чего иностранцы получили возможность незаконно оформить патент либо избежать аннулирования ранее выданных патентов, а органы миграционного учета были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами законодательства Российской Федерации.
Калининграде пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции... Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (часть 3 статья 322.1 УК РФ). Фигурантами стали четверо женщин и мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. В настоящее время трем фигурантам предъявлено обвинение, по месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты паспорта иностранных граждан, иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательной базы.
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