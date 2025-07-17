https://ria.ru/20250717/kaliningrad-2029754850.html

В Калининграде задержали организаторов незаконной легализации мигрантов

В Калининграде задержали организаторов незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 17.07.2025

В Калининграде задержали организаторов незаконной легализации мигрантов

Деятельность организаторов незаконной легализации мигрантов пресечена в Калининграде, фигурантами уголовного дела стали четверо женщин и мужчина, сообщает... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:39:00+03:00

2025-07-17T17:39:00+03:00

2025-07-17T17:39:00+03:00

происшествия

калининград

россия

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

КАЛИНИНГРАД, 17 июл — РИА Новости. Деятельность организаторов незаконной легализации мигрантов пресечена в Калининграде, фигурантами уголовного дела стали четверо женщин и мужчина, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК. По версии следствия, с января 2024 по май 2025 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, организовали незаконное заключение фиктивных гражданско-правовых договоров с рядом иностранных граждан за денежное вознаграждение. Впоследствии эти сведения были переданы в миграционные органы, на основании чего иностранцы получили возможность незаконно оформить патент либо избежать аннулирования ранее выданных патентов, а органы миграционного учета были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами законодательства Российской Федерации. "В Калининграде пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции... Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (часть 3 статья 322.1 УК РФ). Фигурантами стали четверо женщин и мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. В настоящее время трем фигурантам предъявлено обвинение, по месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты паспорта иностранных граждан, иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательной базы.

https://ria.ru/20250715/balashiha-2029188246.html

калининград

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининград, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)