https://ria.ru/20250717/kaliningrad-2029680491.html

В Калининградской области восстановили энергоснабжение

В Калининградской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 17.07.2025

В Калининградской области восстановили энергоснабжение

Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершены, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:09:00+03:00

2025-07-17T13:09:00+03:00

2025-07-17T13:41:00+03:00

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершены, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария на Прегольской ТЭС под Калининградом утром в четверг оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока."Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершены. Напряжение в сети полностью восстановлено. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно. В 10.40 (11.40 мск) все были подключены", - написал Беспрозванных в своем Тelegram-канале.Глава региона добавил, что если где-то сохраняются проблемы с электроснабжением, нужно обратиться в диспетчерские службы "Россетей".Ранее в пресс-службе филиала "Калининградской ТЭЦ-2" (входит в "Интер РАО") сообщили РИА Новости, что генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания.Прегольская ТЭС введена в эксплуатацию 6 марта 2019. Ее установленная мощность 463,063 МВт. Основное топливо — природный газ. По информации с сайта правительства Калининградской области, станция построена в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности региона, который реализуется по поручению Президента РФ и в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250714/gorlovka-2028941297.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининградская область, происшествия