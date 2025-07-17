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В Калининградской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 17.07.2025
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13:09 17.07.2025 (обновлено: 13:41 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/kaliningrad-2029680491.html
В Калининградской области восстановили энергоснабжение
В Калининградской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 17.07.2025
В Калининградской области восстановили энергоснабжение
Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершены, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:09:00+03:00
2025-07-17T13:41:00+03:00
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершены, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария на Прегольской ТЭС под Калининградом утром в четверг оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока."Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершены. Напряжение в сети полностью восстановлено. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно. В 10.40 (11.40 мск) все были подключены", - написал Беспрозванных в своем Тelegram-канале.Глава региона добавил, что если где-то сохраняются проблемы с электроснабжением, нужно обратиться в диспетчерские службы "Россетей".Ранее в пресс-службе филиала "Калининградской ТЭЦ-2" (входит в "Интер РАО") сообщили РИА Новости, что генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания.Прегольская ТЭС введена в эксплуатацию 6 марта 2019. Ее установленная мощность 463,063 МВт. Основное топливо — природный газ. По информации с сайта правительства Калининградской области, станция построена в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности региона, который реализуется по поручению Президента РФ и в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250714/gorlovka-2028941297.html
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калининградская область, происшествия
Калининградская область, Происшествия
В Калининградской области восстановили энергоснабжение

В Калининградской области восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершены, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария на Прегольской ТЭС под Калининградом утром в четверг оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока.
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"Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершены. Напряжение в сети полностью восстановлено. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно. В 10.40 (11.40 мск) все были подключены", - написал Беспрозванных в своем Тelegram-канале.
Глава региона добавил, что если где-то сохраняются проблемы с электроснабжением, нужно обратиться в диспетчерские службы "Россетей".
Ранее в пресс-службе филиала "Калининградской ТЭЦ-2" (входит в "Интер РАО") сообщили РИА Новости, что генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания.
Прегольская ТЭС введена в эксплуатацию 6 марта 2019. Ее установленная мощность 463,063 МВт. Основное топливо — природный газ. По информации с сайта правительства Калининградской области, станция построена в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности региона, который реализуется по поручению Президента РФ и в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации.
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