https://ria.ru/20250717/izrail-2029823170.html

ЦАХАЛ заявила, что осколки ее снаряда случайно попали в церковь в Газе

ЦАХАЛ заявила, что осколки ее снаряда случайно попали в церковь в Газе - РИА Новости, 17.07.2025

ЦАХАЛ заявила, что осколки ее снаряда случайно попали в церковь в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что в ходе боевых действий в секторе Газа осколки одного из снарядов случайно попали в католическую церковь на... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:42:00+03:00

2025-07-17T23:42:00+03:00

2025-07-17T23:42:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что в ходе боевых действий в секторе Газа осколки одного из снарядов случайно попали в католическую церковь на территории анклава, военные продолжают выяснять причины случившегося, сообщила в четверг армейская пресс-служба. "Предварительное расследование сообщений о пострадавших в церкви Святого Семейства в городе Газа выявило, что осколки снаряда, выпущенного во время боевых действий в этом районе, попали в церковь случайно. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении. Военные подчеркнули, что ЦАХАЛ наносит удары исключительно по военным целям и прилагает все возможные усилия для минимизации ущерба гражданскому населению и религиозным сооружениям, а также сожалеет о любом непреднамеренном ущербе таким объектам. Ранее в четверг канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выразила глубокое сожаление в связи с тем, что "случайный снаряд попал в церковь Святого Семейства в Газе". "Каждая потерянная невинная жизнь - это трагедия. Мы разделяем горе семей и верующих и благодарны папе (Римскому - ред.) Льву XIV за слова утешения", - говорится в заявлении канцелярии. Ранее латинский патриархат Иерусалима сообщил, что жертвами удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа стали три человека, а еще девять пострадали. Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с жертвами обстрела и призвал к немедленному перемирию.

https://ria.ru/20250717/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250717/religiya-2029714907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху