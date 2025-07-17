ЦАХАЛ заявила, что осколки ее снаряда случайно попали в церковь в Газе
Армия Израиля признала, что осколки снаряда попали в католическую церковь в Газе
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что в ходе боевых действий в секторе Газа осколки одного из снарядов случайно попали в католическую церковь на территории анклава, военные продолжают выяснять причины случившегося, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
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"Предварительное расследование сообщений о пострадавших в церкви Святого Семейства в городе Газа выявило, что осколки снаряда, выпущенного во время боевых действий в этом районе, попали в церковь случайно. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении.
Военные подчеркнули, что ЦАХАЛ наносит удары исключительно по военным целям и прилагает все возможные усилия для минимизации ущерба гражданскому населению и религиозным сооружениям, а также сожалеет о любом непреднамеренном ущербе таким объектам.
Ранее в четверг канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выразила глубокое сожаление в связи с тем, что "случайный снаряд попал в церковь Святого Семейства в Газе".
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"Каждая потерянная невинная жизнь - это трагедия. Мы разделяем горе семей и верующих и благодарны папе (Римскому - ред.) Льву XIV за слова утешения", - говорится в заявлении канцелярии.
Ранее латинский патриархат Иерусалима сообщил, что жертвами удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа стали три человека, а еще девять пострадали. Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с жертвами обстрела и призвал к немедленному перемирию.