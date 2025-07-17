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ЦАХАЛ заявила, что осколки ее снаряда случайно попали в церковь в Газе - РИА Новости, 17.07.2025
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23:42 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/izrail-2029823170.html
ЦАХАЛ заявила, что осколки ее снаряда случайно попали в церковь в Газе
ЦАХАЛ заявила, что осколки ее снаряда случайно попали в церковь в Газе - РИА Новости, 17.07.2025
ЦАХАЛ заявила, что осколки ее снаряда случайно попали в церковь в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что в ходе боевых действий в секторе Газа осколки одного из снарядов случайно попали в католическую церковь на... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:42:00+03:00
2025-07-17T23:42:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что в ходе боевых действий в секторе Газа осколки одного из снарядов случайно попали в католическую церковь на территории анклава, военные продолжают выяснять причины случившегося, сообщила в четверг армейская пресс-служба. "Предварительное расследование сообщений о пострадавших в церкви Святого Семейства в городе Газа выявило, что осколки снаряда, выпущенного во время боевых действий в этом районе, попали в церковь случайно. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении. Военные подчеркнули, что ЦАХАЛ наносит удары исключительно по военным целям и прилагает все возможные усилия для минимизации ущерба гражданскому населению и религиозным сооружениям, а также сожалеет о любом непреднамеренном ущербе таким объектам. Ранее в четверг канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выразила глубокое сожаление в связи с тем, что "случайный снаряд попал в церковь Святого Семейства в Газе". "Каждая потерянная невинная жизнь - это трагедия. Мы разделяем горе семей и верующих и благодарны папе (Римскому - ред.) Льву XIV за слова утешения", - говорится в заявлении канцелярии. Ранее латинский патриархат Иерусалима сообщил, что жертвами удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа стали три человека, а еще девять пострадали. Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с жертвами обстрела и призвал к немедленному перемирию.
https://ria.ru/20250717/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху
ЦАХАЛ заявила, что осколки ее снаряда случайно попали в церковь в Газе

Армия Израиля признала, что осколки снаряда попали в католическую церковь в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что в ходе боевых действий в секторе Газа осколки одного из снарядов случайно попали в католическую церковь на территории анклава, военные продолжают выяснять причины случившегося, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
«
"Предварительное расследование сообщений о пострадавших в церкви Святого Семейства в городе Газа выявило, что осколки снаряда, выпущенного во время боевых действий в этом районе, попали в церковь случайно. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении.
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Военные подчеркнули, что ЦАХАЛ наносит удары исключительно по военным целям и прилагает все возможные усилия для минимизации ущерба гражданскому населению и религиозным сооружениям, а также сожалеет о любом непреднамеренном ущербе таким объектам.
Ранее в четверг канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выразила глубокое сожаление в связи с тем, что "случайный снаряд попал в церковь Святого Семейства в Газе".
«
"Каждая потерянная невинная жизнь - это трагедия. Мы разделяем горе семей и верующих и благодарны папе (Римскому - ред.) Льву XIV за слова утешения", - говорится в заявлении канцелярии.
Ранее латинский патриархат Иерусалима сообщил, что жертвами удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа стали три человека, а еще девять пострадали. Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с жертвами обстрела и призвал к немедленному перемирию.
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