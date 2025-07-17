https://ria.ru/20250717/izrail-2029741966.html

Израиль продолжит политику демилитаризации в Сирии, заявил Нетаньяху

Израиль продолжит политику демилитаризации в Сирии, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 17.07.2025

Израиль продолжит политику демилитаризации в Сирии, заявил Нетаньяху

Израиль продолжит политику демилитаризации на территории южнее Дамаска и не допустит причинения вреда местным друзам со стороны сирийских властей и группировок, РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:57:00+03:00

2025-07-17T16:57:00+03:00

2025-07-17T16:57:00+03:00

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биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Израиль продолжит политику демилитаризации на территории южнее Дамаска и не допустит причинения вреда местным друзам со стороны сирийских властей и группировок, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху. "Мы разработали четкую политику: демилитаризация территории к югу от Дамаска, от Голанских высот до Горы Друзов (Джебель-Друз, горный массив на юге Сирии - ред.). Это первое. Во-вторых - защита наших друзских братьев", - заявил Нетаньяху в видеообращении по случаю обострения ситуации в Сирии. По словам премьера, Израиль на этой неделе стал наносить удары по Сирии, так как власти этой страны нарушили оба этих принципа. "Сирийский режим отправил армию к югу от Дамаска, в район, который должен быть демилитаризован, и начал резню друзов. Мы ни в коем случае не могли с этим смириться. Поэтому я приказал армии действовать ... ВВС атаковали как банды убийц, так и бронетехнику. Я также добавил в качестве цели атаку на министерство обороны в Дамаске", - сообщил Нетаньяху. Премьер Израиля подчеркнул, что в результате этих интенсивных действий было установлено прекращение огня, и сирийские войска отошли обратно к Дамаску. "Это прекращение огня было достигнуто силой, а не просьбами или мольбами достигнутое силой. Мы достигаем мира, спокойствия и безопасности силой на семи фронтах. Мы продолжим эту политику и не позволим военным высадиться к югу от Дамаска, мы не допустим причинения вреда друзам в Джебель-Друз", - заключил Нетаньяху. В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

https://ria.ru/20250717/udar-2029634619.html

https://ria.ru/20250716/medvedev-2029574671.html

сирия

дамаск (город)

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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, биньямин нетаньяху