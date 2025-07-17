https://ria.ru/20250717/ithub-2029769555.html
Второй в Белгородской области колледж IThub откроется в Старом Осколе
Второй в Белгородской области колледж IThub откроется в Старом Осколе - РИА Новости, 17.07.2025
Второй в Белгородской области колледж IThub откроется в Старом Осколе
Второй в Белгородской области колледж информационных и креативных технологий IThub будет открыт в 2026 году в Старом Осколе, а первый колледж в Белгороде... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:33:00+03:00
2025-07-17T18:33:00+03:00
2025-07-17T18:33:00+03:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
старый оскол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858487_0:185:2000:1310_1920x0_80_0_0_0c5124d21af7db70d09ea96749399dd9.jpg
БЕЛГОРОД, 17 июл – РИА Новости. Второй в Белгородской области колледж информационных и креативных технологий IThub будет открыт в 2026 году в Старом Осколе, а первый колледж в Белгороде заработает 1 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Правительство Белгородской области и ООО "Образовательный ХАБ" подписали 12 февраля соглашение о сотрудничестве по созданию колледжа информационных и креативных технологий IThub, в котором будут готовить современных специалистов по бизнес-ориентированной методологии. "Как и обещал, провел планерку на площадке колледжа информационных и креативных технологий IThub, который откроем уже 1 сентября (в Белгороде). В прошлый раз было несколько замечаний по темпу работ и качеству. Сейчас вижу, что ситуацию исправили", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор, на входной группе здания идет проектирование металлоконструкций для экрана. В холле и в актовом зале уже устанавливают экраны. Параллельно строители занимаются внутренней отделкой. "К середине августа уже всё пространство на четырёх этажах должно быть закончено. Это важно, чтобы вовремя начать образовательный процесс", — подчеркнул Гладков. Белгородская область — единственный регион в стране, где обучение для студентов в таком колледже будет бесплатным. Для учащихся с третьего курса запланировано трудоустройство в белгородских айти-компаниях. Ожидается, что уже с осени в Белгороде в самом первом наборе будет открыто 125 мест для выпускников девятых классов общеобразовательных школ. И на сегодняшний момент подано уже порядка 800 заявлений. Также губернатор выступил за открытие медиакласса для учащихся. Это позволит создавать контент для входных групп. "Отсутствие центра по созданию интересного контента в колледже цифровых технологий – это неправильно. Обещаю выделить 5 млн на его полную комплектацию всем необходимым оборудованием. Пусть студенты подумают, нужно ли им такое место, и если решение будет положительным, то на следующей неделе мы всё оплатим", – обозначил Гладков. Глава региона поручил директору белгородского колледжа продумать, как можно интегрировать новый IThub в образовательную систему, в том числе по непрерывному IT-образованию. Для того, чтобы преподаватели и студенты перенимали опыт и навыки в передовой школе программирования — "Школе 21". "У нас много детей учится в "Школе 21". И такое явление — единственное в стране. Аналогов нет. Есть гипотеза, что это результат последовательного действия в школах, в том числе наш уникальный проект по непрерывному IT-образованию в детских садах и школах для воспитанников и учащихся с 1 по 11 классы", — отметил губернатор. А с нового учебного года по инициативе главы региона начнется активная подготовка к открытию второго IT-колледжа в Белгородской области — в Старом Осколе. Планируется, что он сможет заработать уже с осени 2026 года. "Будем подбирать образовательное учреждение, искать преподавателей, привозить и показывать опыт действующего колледжа. Второй бесплатный IT-колледж в Белгородской области по плану начнет работу с 1 сентября 2026 года", — сообщил белгородский губернатор. В Белгородской области уже пятый год реализуется уникальный в масштабах страны проект по непрерывному айти-образованию. В этом учебном году он охватил более 8 тысяч дошкольников (541 детсад) и порядка 155 тысяч школьников с 1 по 11 классы (525 школ). В этом году заработает IT-колледж в Белгороде, а в следующем - в Старом Осколе. Также совместно со Сбером заработает и первый цифровой университет. Это станет логичным продолжением системной работы по развитию белгородского образования. Это позволит воспитать и обучить в Белгородской области еще больше молодых и успешных специалистов в сфере айти.
https://ria.ru/20250716/belgorod-2029399916.html
https://ria.ru/20250710/klepikov-2028425374.html
https://ria.ru/20250715/remont-2029229995.html
белгородская область
старый оскол
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858487_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_e97ff1f876e9ef3d56d0b25f2814e754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, старый оскол
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Старый Оскол
Второй в Белгородской области колледж IThub откроется в Старом Осколе
Второй в Белгородской области колледж IThub откроется в Старом Осколе в 2025 г
БЕЛГОРОД, 17 июл – РИА Новости. Второй в Белгородской области колледж информационных и креативных технологий IThub будет открыт в 2026 году в Старом Осколе, а первый колледж в Белгороде заработает 1 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Правительство Белгородской области и ООО "Образовательный ХАБ" подписали 12 февраля соглашение о сотрудничестве по созданию колледжа информационных и креативных технологий IThub, в котором будут готовить современных специалистов по бизнес-ориентированной методологии.
"Как и обещал, провел планерку на площадке колледжа информационных и креативных технологий IThub, который откроем уже 1 сентября (в Белгороде). В прошлый раз было несколько замечаний по темпу работ и качеству. Сейчас вижу, что ситуацию исправили", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Как отметил губернатор, на входной группе здания идет проектирование металлоконструкций для экрана. В холле и в актовом зале уже устанавливают экраны. Параллельно строители занимаются внутренней отделкой.
"К середине августа уже всё пространство на четырёх этажах должно быть закончено. Это важно, чтобы вовремя начать образовательный процесс", — подчеркнул Гладков.
Белгородская область — единственный регион в стране, где обучение для студентов в таком колледже будет бесплатным. Для учащихся с третьего курса запланировано трудоустройство в белгородских айти-компаниях. Ожидается, что уже с осени в Белгороде в самом первом наборе будет открыто 125 мест для выпускников девятых классов общеобразовательных школ. И на сегодняшний момент подано уже порядка 800 заявлений.
Также губернатор выступил за открытие медиакласса для учащихся. Это позволит создавать контент для входных групп.
"Отсутствие центра по созданию интересного контента в колледже цифровых технологий – это неправильно. Обещаю выделить 5 млн на его полную комплектацию всем необходимым оборудованием. Пусть студенты подумают, нужно ли им такое место, и если решение будет положительным, то на следующей неделе мы всё оплатим", – обозначил Гладков.
Глава региона поручил директору белгородского колледжа продумать, как можно интегрировать новый IThub в образовательную систему, в том числе по непрерывному IT-образованию. Для того, чтобы преподаватели и студенты перенимали опыт и навыки в передовой школе программирования — "Школе 21".
"У нас много детей учится в "Школе 21". И такое явление — единственное в стране. Аналогов нет. Есть гипотеза, что это результат последовательного действия в школах, в том числе наш уникальный проект по непрерывному IT-образованию в детских садах и школах для воспитанников и учащихся с 1 по 11 классы", — отметил губернатор.
А с нового учебного года по инициативе главы региона начнется активная подготовка к открытию второго IT-колледжа в Белгородской области — в Старом Осколе. Планируется, что он сможет заработать уже с осени 2026 года.
"Будем подбирать образовательное учреждение, искать преподавателей, привозить и показывать опыт действующего колледжа. Второй бесплатный IT-колледж в Белгородской области по плану начнет работу с 1 сентября 2026 года", — сообщил белгородский губернатор.
В Белгородской области уже пятый год реализуется уникальный в масштабах страны проект по непрерывному айти-образованию. В этом учебном году он охватил более 8 тысяч дошкольников (541 детсад) и порядка 155 тысяч школьников с 1 по 11 классы (525 школ). В этом году заработает IT-колледж в Белгороде, а в следующем - в Старом Осколе. Также совместно со Сбером заработает и первый цифровой университет. Это станет логичным продолжением системной работы по развитию белгородского образования. Это позволит воспитать и обучить в Белгородской области еще больше молодых и успешных специалистов в сфере айти.