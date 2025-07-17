https://ria.ru/20250717/ithub-2029769555.html

Второй в Белгородской области колледж IThub откроется в Старом Осколе

Второй в Белгородской области колледж IThub откроется в Старом Осколе - РИА Новости, 17.07.2025

Второй в Белгородской области колледж IThub откроется в Старом Осколе

Второй в Белгородской области колледж информационных и креативных технологий IThub будет открыт в 2026 году в Старом Осколе, а первый колледж в Белгороде... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:33:00+03:00

2025-07-17T18:33:00+03:00

2025-07-17T18:33:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

старый оскол

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БЕЛГОРОД, 17 июл – РИА Новости. Второй в Белгородской области колледж информационных и креативных технологий IThub будет открыт в 2026 году в Старом Осколе, а первый колледж в Белгороде заработает 1 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Правительство Белгородской области и ООО "Образовательный ХАБ" подписали 12 февраля соглашение о сотрудничестве по созданию колледжа информационных и креативных технологий IThub, в котором будут готовить современных специалистов по бизнес-ориентированной методологии. "Как и обещал, провел планерку на площадке колледжа информационных и креативных технологий IThub, который откроем уже 1 сентября (в Белгороде). В прошлый раз было несколько замечаний по темпу работ и качеству. Сейчас вижу, что ситуацию исправили", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор, на входной группе здания идет проектирование металлоконструкций для экрана. В холле и в актовом зале уже устанавливают экраны. Параллельно строители занимаются внутренней отделкой. "К середине августа уже всё пространство на четырёх этажах должно быть закончено. Это важно, чтобы вовремя начать образовательный процесс", — подчеркнул Гладков. Белгородская область — единственный регион в стране, где обучение для студентов в таком колледже будет бесплатным. Для учащихся с третьего курса запланировано трудоустройство в белгородских айти-компаниях. Ожидается, что уже с осени в Белгороде в самом первом наборе будет открыто 125 мест для выпускников девятых классов общеобразовательных школ. И на сегодняшний момент подано уже порядка 800 заявлений. Также губернатор выступил за открытие медиакласса для учащихся. Это позволит создавать контент для входных групп. "Отсутствие центра по созданию интересного контента в колледже цифровых технологий – это неправильно. Обещаю выделить 5 млн на его полную комплектацию всем необходимым оборудованием. Пусть студенты подумают, нужно ли им такое место, и если решение будет положительным, то на следующей неделе мы всё оплатим", – обозначил Гладков. Глава региона поручил директору белгородского колледжа продумать, как можно интегрировать новый IThub в образовательную систему, в том числе по непрерывному IT-образованию. Для того, чтобы преподаватели и студенты перенимали опыт и навыки в передовой школе программирования — "Школе 21". "У нас много детей учится в "Школе 21". И такое явление — единственное в стране. Аналогов нет. Есть гипотеза, что это результат последовательного действия в школах, в том числе наш уникальный проект по непрерывному IT-образованию в детских садах и школах для воспитанников и учащихся с 1 по 11 классы", — отметил губернатор. А с нового учебного года по инициативе главы региона начнется активная подготовка к открытию второго IT-колледжа в Белгородской области — в Старом Осколе. Планируется, что он сможет заработать уже с осени 2026 года. "Будем подбирать образовательное учреждение, искать преподавателей, привозить и показывать опыт действующего колледжа. Второй бесплатный IT-колледж в Белгородской области по плану начнет работу с 1 сентября 2026 года", — сообщил белгородский губернатор. В Белгородской области уже пятый год реализуется уникальный в масштабах страны проект по непрерывному айти-образованию. В этом учебном году он охватил более 8 тысяч дошкольников (541 детсад) и порядка 155 тысяч школьников с 1 по 11 классы (525 школ). В этом году заработает IT-колледж в Белгороде, а в следующем - в Старом Осколе. Также совместно со Сбером заработает и первый цифровой университет. Это станет логичным продолжением системной работы по развитию белгородского образования. Это позволит воспитать и обучить в Белгородской области еще больше молодых и успешных специалистов в сфере айти.

https://ria.ru/20250716/belgorod-2029399916.html

https://ria.ru/20250710/klepikov-2028425374.html

https://ria.ru/20250715/remont-2029229995.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, старый оскол