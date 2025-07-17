https://ria.ru/20250717/istoriya-2029597447.html
Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников
Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников - РИА Новости, 17.07.2025
Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников
Подвиги шестерых героев специальной военной операции войдут в новое издание школьных учебников по истории, отдельная глава появится во всех изданиях уже в 2026... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:55:00+03:00
2025-07-17T02:55:00+03:00
2025-07-17T02:55:00+03:00
общество
россия
олег рой
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984758845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42b9c2cefc11dab5b3b3454e39120108.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подвиги шестерых героев специальной военной операции войдут в новое издание школьных учебников по истории, отдельная глава появится во всех изданиях уже в 2026 году, рассказал РИА Новости член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой. Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил доработать готовящееся новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов и обновить пантеон героев СВО с учетом событий последних двух лет. "Будет отдельная глава. Мы представили шестерых героев: трое из них — это павшие герои России, ещё трое - наши воины, которые продолжают выполнять боевые задачи", - рассказал Рой. Он подчеркнул, что представленные имена участников СВО уже согласованы с министерством обороны и с семьями погибших. "В сентябре мы с командой авторов увидим макеты, а в 2026 году комплексная правка войдет во все учебники истории 5-11 классов", - заключил он.
https://ria.ru/20250704/oblozhka-2027140907.html
https://ria.ru/20250621/uchebniki-2024546183.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984758845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52c0e61f17eb1bdba2a7ffa698cdaf1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, олег рой, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Россия, Олег Рой, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников
Писатель Рой: истории героев СВО войдут в учебники отдельной главой