https://ria.ru/20250717/istoriya-2029597447.html

Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников

Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников - РИА Новости, 17.07.2025

Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников

Подвиги шестерых героев специальной военной операции войдут в новое издание школьных учебников по истории, отдельная глава появится во всех изданиях уже в 2026... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T02:55:00+03:00

2025-07-17T02:55:00+03:00

2025-07-17T02:55:00+03:00

общество

россия

олег рой

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подвиги шестерых героев специальной военной операции войдут в новое издание школьных учебников по истории, отдельная глава появится во всех изданиях уже в 2026 году, рассказал РИА Новости член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой. Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил доработать готовящееся новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов и обновить пантеон героев СВО с учетом событий последних двух лет. "Будет отдельная глава. Мы представили шестерых героев: трое из них — это павшие герои России, ещё трое - наши воины, которые продолжают выполнять боевые задачи", - рассказал Рой. Он подчеркнул, что представленные имена участников СВО уже согласованы с министерством обороны и с семьями погибших. "В сентябре мы с командой авторов увидим макеты, а в 2026 году комплексная правка войдет во все учебники истории 5-11 классов", - заключил он.

https://ria.ru/20250704/oblozhka-2027140907.html

https://ria.ru/20250621/uchebniki-2024546183.html

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Дарья Буймова

общество, россия, олег рой, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)