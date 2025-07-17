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Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников - РИА Новости, 17.07.2025
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02:55 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/istoriya-2029597447.html
Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников
Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников - РИА Новости, 17.07.2025
Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников
Подвиги шестерых героев специальной военной операции войдут в новое издание школьных учебников по истории, отдельная глава появится во всех изданиях уже в 2026... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:55:00+03:00
2025-07-17T02:55:00+03:00
общество
россия
олег рой
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подвиги шестерых героев специальной военной операции войдут в новое издание школьных учебников по истории, отдельная глава появится во всех изданиях уже в 2026 году, рассказал РИА Новости член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой. Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил доработать готовящееся новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов и обновить пантеон героев СВО с учетом событий последних двух лет. "Будет отдельная глава. Мы представили шестерых героев: трое из них — это павшие герои России, ещё трое - наши воины, которые продолжают выполнять боевые задачи", - рассказал Рой. Он подчеркнул, что представленные имена участников СВО уже согласованы с министерством обороны и с семьями погибших. "В сентябре мы с командой авторов увидим макеты, а в 2026 году комплексная правка войдет во все учебники истории 5-11 классов", - заключил он.
https://ria.ru/20250704/oblozhka-2027140907.html
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общество, россия, олег рой, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Россия, Олег Рой, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Подвиги героев СВО войдут в новое издание учебников

Писатель Рой: истории героев СВО войдут в учебники отдельной главой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовые учебники "История России" и "Всеобщая история"
Новые учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Новые учебники "История России" и "Всеобщая история". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подвиги шестерых героев специальной военной операции войдут в новое издание школьных учебников по истории, отдельная глава появится во всех изданиях уже в 2026 году, рассказал РИА Новости член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой.
Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил доработать готовящееся новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов и обновить пантеон героев СВО с учетом событий последних двух лет.
Эскиз обложки для учебника по всеобщей истории для 11-х классов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Мединский объяснил смысл новой обложки учебника по истории
4 июля, 11:54
"Будет отдельная глава. Мы представили шестерых героев: трое из них — это павшие герои России, ещё трое - наши воины, которые продолжают выполнять боевые задачи", - рассказал Рой.
Он подчеркнул, что представленные имена участников СВО уже согласованы с министерством обороны и с семьями погибших.
"В сентябре мы с командой авторов увидим макеты, а в 2026 году комплексная правка войдет во все учебники истории 5-11 классов", - заключил он.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах
21 июня, 22:35
 
ОбществоРоссияОлег РойВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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