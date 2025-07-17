https://ria.ru/20250717/iran-2029770911.html

СМИ сообщили об инциденте с машиной из кортежа президента Ирана

СМИ сообщили об инциденте с машиной из кортежа президента Ирана - РИА Новости, 17.07.2025

СМИ сообщили об инциденте с машиной из кортежа президента Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время поездки в город Тебриз пересел в такси из-за разбавленного бензина в автомобилях своего кортежа, передает NasrNews. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:38:00+03:00

2025-07-17T18:38:00+03:00

2025-07-17T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время поездки в город Тебриз пересел в такси из-за разбавленного бензина в автомобилях своего кортежа, передает NasrNews."После заправки у всех трех автомобилей кортежа, не успевших доехать до Такестана, заглох двигатель. <…> При проверке выяснилось, что инцидент произошел из-за того, что в машинах оказался бензин, смешанный с водой. <…> Пезешкиан отправился в Тебриз на частном такси", — говорится в публикации.Как утверждается в публикации, инцидент произошел на автозаправочной станции в провинции Казвин. По данным СМИ, подобное нарушение уже фиксировалось там прежде.Ранее в июне агентство Fars передавало, что Пезешкиан получил легкие ранения ног в ходе эвакуации из здания в Тегеране, подвергшегося удару Израиля. По словам высокопоставленного иранского источника, это была "попытка расправиться" с президентом страны. Он добавил, что попытка убить Пезешкина — часть израильского плана по свержению власти в стране.

https://ria.ru/20250717/iran-2029701287.html

https://ria.ru/20250716/iran-2029532567.html

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в мире, тебриз, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан, израиль