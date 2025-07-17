Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об инциденте с машиной из кортежа президента Ирана - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/iran-2029770911.html
СМИ сообщили об инциденте с машиной из кортежа президента Ирана
СМИ сообщили об инциденте с машиной из кортежа президента Ирана - РИА Новости, 17.07.2025
СМИ сообщили об инциденте с машиной из кортежа президента Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время поездки в город Тебриз пересел в такси из-за разбавленного бензина в автомобилях своего кортежа, передает NasrNews. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:38:00+03:00
2025-07-17T18:38:00+03:00
в мире
тебриз
иран
тегеран (город)
масуд пезешкиан
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975893238_0:180:3071:1907_1920x0_80_0_0_e5524ff1bfa65099867cbad6ae23559e.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время поездки в город Тебриз пересел в такси из-за разбавленного бензина в автомобилях своего кортежа, передает NasrNews."После заправки у всех трех автомобилей кортежа, не успевших доехать до Такестана, заглох двигатель. &lt;…&gt; При проверке выяснилось, что инцидент произошел из-за того, что в машинах оказался бензин, смешанный с водой. &lt;…&gt; Пезешкиан отправился в Тебриз на частном такси", — говорится в публикации.Как утверждается в публикации, инцидент произошел на автозаправочной станции в провинции Казвин. По данным СМИ, подобное нарушение уже фиксировалось там прежде.Ранее в июне агентство Fars передавало, что Пезешкиан получил легкие ранения ног в ходе эвакуации из здания в Тегеране, подвергшегося удару Израиля. По словам высокопоставленного иранского источника, это была "попытка расправиться" с президентом страны. Он добавил, что попытка убить Пезешкина — часть израильского плана по свержению власти в стране.
https://ria.ru/20250717/iran-2029701287.html
https://ria.ru/20250716/iran-2029532567.html
тебриз
иран
тегеран (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975893238_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_481c9efe32969be3ba831aa3faeb4c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тебриз, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан, израиль
В мире, Тебриз, Иран, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Израиль
СМИ сообщили об инциденте с машиной из кортежа президента Ирана

NasrNews: президент Ирана пересел в такси из авто кортежа из-за плохого бензина

© AP Photo / Morteza Fakhri NezhadПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время поездки в город Тебриз пересел в такси из-за разбавленного бензина в автомобилях своего кортежа, передает NasrNews.
"После заправки у всех трех автомобилей кортежа, не успевших доехать до Такестана, заглох двигатель. <…> При проверке выяснилось, что инцидент произошел из-за того, что в машинах оказался бензин, смешанный с водой. <…> Пезешкиан отправился в Тебриз на частном такси", — говорится в публикации.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
NBC сообщил, сколько ядерных объектов Ирана уничтожили США
14:26
Как утверждается в публикации, инцидент произошел на автозаправочной станции в провинции Казвин. По данным СМИ, подобное нарушение уже фиксировалось там прежде.
Ранее в июне агентство Fars передавало, что Пезешкиан получил легкие ранения ног в ходе эвакуации из здания в Тегеране, подвергшегося удару Израиля. По словам высокопоставленного иранского источника, это была "попытка расправиться" с президентом страны. Он добавил, что попытка убить Пезешкина — часть израильского плана по свержению власти в стране.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер
Вчера, 17:43
 
В миреТебризИранТегеран (город)Масуд ПезешкианИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала