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NBC сообщил, сколько ядерных объектов Ирана уничтожили США - РИА Новости, 17.07.2025
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14:26 17.07.2025 (обновлено: 14:27 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/iran-2029701287.html
NBC сообщил, сколько ядерных объектов Ирана уничтожили США
NBC сообщил, сколько ядерных объектов Ирана уничтожили США - РИА Новости, 17.07.2025
NBC сообщил, сколько ядерных объектов Ирана уничтожили США
Телеканал NBC со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, ознакомившихся с оценкой администрации США, утверждает, что только один из трех... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:26:00+03:00
2025-07-17T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Телеканал NBC со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, ознакомившихся с оценкой администрации США, утверждает, что только один из трех ядерных объектов Ирана был практически разрушен в результате американской атаки в ночь на 22 июня. "Один из трех объектов ядерного обогащения в Иране, попавших под удар Соединенных Штатов в прошлом месяце, был практически разрушен, значительно отодвинув назад продвигавшуюся там работу. Однако два других не были так сильно повреждены и, вероятно, получили такие повреждения, которые позволят возобновить ядерное обогащение в следующие несколько месяцев, если Иран захочет это сделать", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на собеседников, ознакомившихся с оценкой американских властей. По данным телеканала, с этими данными в последние дни также был ознакомлен ряд американских законодателей, чиновников из Пентагона и страны-союзники США. Американские СМИ, включая CNN, ранее сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации. Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей", а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание. Она раскритиковала телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250623/kalifornija-2024911863.html
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в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, пит хегсет, министерство обороны сша, nbc, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Пит Хегсет, Министерство обороны США, NBC, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
NBC сообщил, сколько ядерных объектов Ирана уничтожили США

NBC: только один из трех ядерных объектов Ирана США практически разрушили

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Телеканал NBC со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, ознакомившихся с оценкой администрации США, утверждает, что только один из трех ядерных объектов Ирана был практически разрушен в результате американской атаки в ночь на 22 июня.
"Один из трех объектов ядерного обогащения в Иране, попавших под удар Соединенных Штатов в прошлом месяце, был практически разрушен, значительно отодвинув назад продвигавшуюся там работу. Однако два других не были так сильно повреждены и, вероятно, получили такие повреждения, которые позволят возобновить ядерное обогащение в следующие несколько месяцев, если Иран захочет это сделать", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на собеседников, ознакомившихся с оценкой американских властей.
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По данным телеканала, с этими данными в последние дни также был ознакомлен ряд американских законодателей, чиновников из Пентагона и страны-союзники США.
Американские СМИ, включая CNN, ранее сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации.
Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей", а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание. Она раскритиковала телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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