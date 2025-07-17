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В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек
В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек - РИА Новости, 17.07.2025
В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек
Число жертв пожара в новом гипермаркете в городе Эль-Кут на востоке Ирака возросло до 61, сообщило министерство внутренних дел Ирака. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:30:00+03:00
2025-07-17T10:30:00+03:00
2025-07-17T11:05:00+03:00
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ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в новом гипермаркете в городе Эль-Кут на востоке Ирака возросло до 61, сообщило министерство внутренних дел Ирака."Число жертв при пожаре в торговом центре в Эль-Куте возросло до 61. Более 45 человек, заблокированных в сгоревшем здании, удалось спасти", - говорится в сообщении МВД, переданном Иракским новостным агентством INA.
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Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака
Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака
2025-07-17T10:30
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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восток, в мире, ирак, видео
В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек
ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в новом гипермаркете в городе Эль-Кут на востоке Ирака возросло до 61, сообщило министерство внутренних дел Ирака.
2025-07-17T10:30
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PT0M52S
В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек
Число жертв пожара на востоке Ирака достигло 61 человека