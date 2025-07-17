https://ria.ru/20250717/iran-2029633390.html

В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек

В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек - РИА Новости, 17.07.2025

В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек

Число жертв пожара в новом гипермаркете в городе Эль-Кут на востоке Ирака возросло до 61, сообщило министерство внутренних дел Ирака. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:30:00+03:00

2025-07-17T10:30:00+03:00

2025-07-17T11:05:00+03:00

восток

в мире

ирак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029639108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b670694f1c76234c8e66a465cca786fa.jpg

ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в новом гипермаркете в городе Эль-Кут на востоке Ирака возросло до 61, сообщило министерство внутренних дел Ирака."Число жертв при пожаре в торговом центре в Эль-Куте возросло до 61. Более 45 человек, заблокированных в сгоревшем здании, удалось спасти", - говорится в сообщении МВД, переданном Иракским новостным агентством INA.

восток

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака 2025-07-17T10:30 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

восток, в мире, ирак, видео