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В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек - РИА Новости, 17.07.2025
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10:30 17.07.2025 (обновлено: 11:05 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/iran-2029633390.html
В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек
В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек - РИА Новости, 17.07.2025
В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек
Число жертв пожара в новом гипермаркете в городе Эль-Кут на востоке Ирака возросло до 61, сообщило министерство внутренних дел Ирака. РИА Новости, 17.07.2025
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ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в новом гипермаркете в городе Эль-Кут на востоке Ирака возросло до 61, сообщило министерство внутренних дел Ирака."Число жертв при пожаре в торговом центре в Эль-Куте возросло до 61. Более 45 человек, заблокированных в сгоревшем здании, удалось спасти", - говорится в сообщении МВД, переданном Иракским новостным агентством INA.
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Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака
Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака
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восток, в мире, ирак, видео
Восток, В мире, Ирак
В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек
ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в новом гипермаркете в городе Эль-Кут на востоке Ирака возросло до 61, сообщило министерство внутренних дел Ирака.
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В Ираке при пожаре в гипермаркете погиб 61 человек

Число жертв пожара на востоке Ирака достигло 61 человека

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ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в новом гипермаркете в городе Эль-Кут на востоке Ирака возросло до 61, сообщило министерство внутренних дел Ирака.
"Число жертв при пожаре в торговом центре в Эль-Куте возросло до 61. Более 45 человек, заблокированных в сгоревшем здании, удалось спасти", - говорится в сообщении МВД, переданном Иракским новостным агентством INA.
 
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