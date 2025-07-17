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МИД Ирана назвал новые санкции ЕС деструктивными - РИА Новости, 17.07.2025
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00:44 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/iran-2029588736.html
МИД Ирана назвал новые санкции ЕС деструктивными
МИД Ирана назвал новые санкции ЕС деструктивными - РИА Новости, 17.07.2025
МИД Ирана назвал новые санкции ЕС деструктивными
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал новые санкции, введенные Европейским союзом против Ирана, "деструктивными и безосновательными", а... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:44:00+03:00
2025-07-17T00:44:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал новые санкции, введенные Европейским союзом против Ирана, "деструктивными и безосновательными", а обвинения, приведшие к их введению, - "смехотворными", сообщает министерство иностранных дел исламской республики. Совет ЕС 15 июля расширил список санкций "за серьезные нарушения прав человека в мире", добавив в него восемь физлиц и одну организацию из Ирана за якобы нарушения прав человека в этой стране "Багаи отверг обвинения, выдвинутые против Исламской Республики Иран на заседании Совета министров ЕС, и осудил введение Евросоюзом новых санкций против ряда иранцев, назвав эту меру незаконным, деструктивным и безосновательным актом", - говорится в заявлении ведомства. Представитель иранского МИДа назвал "смехотворными" заявления о поддержке Тегераном терактов в Европе и "охарактеризовал настойчивость ряда европейских правительств в обвинении и распространении лжи, направленной против Ирана, откровенной проекцией, направленной на отвлечение общественности на внутреннем и международном уровне от (факта - ред.) систематической поддержки этими правительствами терроризма, а также преступлений израильского режима в секторе Газа и регионе Западной Азии".
https://ria.ru/20250716/iran-2029532567.html
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в мире, иран, тегеран (город), европа, евросоюз
В мире, Иран, Тегеран (город), Европа, Евросоюз
МИД Ирана назвал новые санкции ЕС деструктивными

МИД Ирана назвал новые санкции ЕС деструктивными и безосновательными

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал новые санкции, введенные Европейским союзом против Ирана, "деструктивными и безосновательными", а обвинения, приведшие к их введению, - "смехотворными", сообщает министерство иностранных дел исламской республики.
Совет ЕС 15 июля расширил список санкций "за серьезные нарушения прав человека в мире", добавив в него восемь физлиц и одну организацию из Ирана за якобы нарушения прав человека в этой стране
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"Багаи отверг обвинения, выдвинутые против Исламской Республики Иран на заседании Совета министров ЕС, и осудил введение Евросоюзом новых санкций против ряда иранцев, назвав эту меру незаконным, деструктивным и безосновательным актом", - говорится в заявлении ведомства.
Представитель иранского МИДа назвал "смехотворными" заявления о поддержке Тегераном терактов в Европе и "охарактеризовал настойчивость ряда европейских правительств в обвинении и распространении лжи, направленной против Ирана, откровенной проекцией, направленной на отвлечение общественности на внутреннем и международном уровне от (факта - ред.) систематической поддержки этими правительствами терроризма, а также преступлений израильского режима в секторе Газа и регионе Западной Азии".
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